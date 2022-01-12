12 января — День ангела Ирины. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Ирины в СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии и согреют теплыми словами.
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Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чём-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
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Пусть по жизни у Иришы
Счастья будет выше крыши,
Чтобы лет на сто хватало,
Чтобы радость нарастала!
Пусть в судьбе твоей, Ирина,
Будет очень все красиво:
Деньги, море и любовь,
А потом опять все вновь!
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Неотразимая Ирина,
Ты словно яркая картина,
Ты нежная, прекрасная,
Красивая и страстная.
Желаем быть всегда такой,
Пусть в душе царит покой,
Пусть сбудутся твои мечты,
И будет все, как хочешь ты!
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Дорогая наша Ира,
Много счастья, денег, мира,
Стань любимицей судьбы,
Будь счастливой, Ира, ты!
Пусть всегда во всём везёт,
И успех тебя найдёт,
В повседневности привычной
Будет всё всегда отлично.
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В этот день прекрасный,
Ирина, тебя поздравляю!
Желаю тебе счастья,
Любви большой желаю.
Желаю тебе здоровья,
Удачи в жизни большой.
Пусть будет всегда рядом
Ангел хранитель твой.
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Ирина, мы Вас от души поздравляем,
Пусть сбудутся Ваши мечты!
Покоя, семейного счастья желаем,
Здоровья, любви, красоты!
Пусть трудности в жизни не будут помехой,
Вы сможете всё одолеть!
Желаем веселья и звонкого смеха,
Желаем от радости петь!
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Значение имени Ирина
Известно, что это имя имеет древнегреческие корни и тесно связано с богиней Эйреной, которая “несет покой”. Мифология гласит, что она была дочерью Зевса и Фемиды, богини правосудия. Само имя стало популярным после 1917 года.
В детстве Ирины зачастую очень эмоциональные и чуткие — они с радостью продемонстрируют свою любовь близким с помощью поступков. В юности найти друзей ей не составит труда — она общительная и легко находит общий язык со сверстниками. Это касается как школы, так и университета. Но Иру зачастую привлекает мужская компания — ей нравится внимание представителей противоположного пола.
Идеальная работа для Иры состоит из общения — психолог, журналист, учитель, актер, и даже врач. Благодаря контактам с начальством у нее обычно успешная карьера — она всем видом покажет, что движется вверх и растет.
В семье Иры обычно заботливые жены и любящие матери. Но личную жизнь нередко совмещают с карьерой.