12 января — День ангела Ирины. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Ирины в СМС, которые порадуют близких и друзей даже на расстоянии и согреют теплыми словами.

***

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чём-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

***

Пусть по жизни у Иришы

Счастья будет выше крыши,

Чтобы лет на сто хватало,

Чтобы радость нарастала!

Пусть в судьбе твоей, Ирина,

Будет очень все красиво:

Деньги, море и любовь,

А потом опять все вновь!

***

Неотразимая Ирина,

Ты словно яркая картина,

Ты нежная, прекрасная,

Красивая и страстная.

Желаем быть всегда такой,

Пусть в душе царит покой,

Пусть сбудутся твои мечты,

И будет все, как хочешь ты!

***

Дорогая наша Ира,

Много счастья, денег, мира,

Стань любимицей судьбы,

Будь счастливой, Ира, ты!

Пусть всегда во всём везёт,

И успех тебя найдёт,

В повседневности привычной

Будет всё всегда отлично.

***

В этот день прекрасный,

Ирина, тебя поздравляю!

Желаю тебе счастья,

Любви большой желаю.

Желаю тебе здоровья,

Удачи в жизни большой.

Пусть будет всегда рядом

Ангел хранитель твой.

***

Ирина, мы Вас от души поздравляем,

Пусть сбудутся Ваши мечты!

Покоя, семейного счастья желаем,

Здоровья, любви, красоты!

Пусть трудности в жизни не будут помехой,

Вы сможете всё одолеть!

Желаем веселья и звонкого смеха,

Желаем от радости петь!

***

Значение имени Ирина

Известно, что это имя имеет древнегреческие корни и тесно связано с богиней Эйреной, которая “несет покой”. Мифология гласит, что она была дочерью Зевса и Фемиды, богини правосудия. Само имя стало популярным после 1917 года.

В детстве Ирины зачастую очень эмоциональные и чуткие — они с радостью продемонстрируют свою любовь близким с помощью поступков. В юности найти друзей ей не составит труда — она общительная и легко находит общий язык со сверстниками. Это касается как школы, так и университета. Но Иру зачастую привлекает мужская компания — ей нравится внимание представителей противоположного пола.

Идеальная работа для Иры состоит из общения — психолог, журналист, учитель, актер, и даже врач. Благодаря контактам с начальством у нее обычно успешная карьера — она всем видом покажет, что движется вверх и растет.

В семье Иры обычно заботливые жены и любящие матери. Но личную жизнь нередко совмещают с карьерой.