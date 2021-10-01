1 жовтня відзначають день ангела Ірини. Найімовірніше, це ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і в перекладі означає мир і спокій.

Факти ICTV підготували гарні привітання з днем ангела Ірини в картинках і СМС для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.

Привітання з днем ангела Ірини в картинках

Привітання з днем ангела Ірини в СМС

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

У вас сьогодні іменини,

Адже Іриною величають Вас.

Посуньтесь нині Ліди, Ніни!

Сьогодні в Ірини зірковий час!

І я бажаю вам терпіння,

Тепла і веселку сердець!

Адже ви – велике творіння!

Великий майстер ваш творець!

***

Що в імені твоєму? Мир і спокій,

Ірині в іменини побажаю,

Щоб щастя нескінченною рікою

Текло по життю, не маючи краю.

Щоб сонячними були твої роки,

І радість була поруч неодмінно.

Щоб обходили стороною негаразди,

І щоб легко жилося і щасливо!

***

Іра, Ірочко, Іринко!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Іро, будь завжди такою!

***

Сьогодні Іринко для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Значення імені Ірина

Значення імені Ірина вже говорить саме за себе. Власниця цього імені любить мир і спокій. Вона товариська, доброзичлива, цілеспрямована і дуже активна. Найчастіше відповідально ставиться до роботи і має авторитет серед колег.

Власниця цього імені любить чути похвалу на свою адресу, тому свої обов’язки завжди намагається робити бездоганно.

Не терпить несправедливості та важко прощає образи, тому Ірину краще не ображати, оскільки зачепити її дуже легко.

Сім’я для власниці цього імені важлива, але не завжди займає перше місце. Її обранець повинен їй або підкорятися, або одразу зайняти лідерську позицію. Незважаючи на це, Ірина вірна дружина і любляча мати.