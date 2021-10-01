1 октября отмечают день ангела Ирины. Вероятнее всего, это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает мир и покой.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления с днем ангела Ирины в картинках и СМС для того, чтобы вы смогли поздравить знакомую обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Ирины в картинках

Поздравления с днем ангела Ирины в СМС

***

С днем ангела, Ирочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, родная!



***

Ирина, ты всегда веселой будь,

И в именины о плохом забудь.

Ты не печалься, Ира, не грусти,

Заботы все сегодня отпусти.

Желаю много счастья, красоты,

Пускай твои сбываются мечты.

Ты доброй и надежной оставайся,

Своим мечтам и целям предавайся!



***

Именины, Ирина, у вас!

Поздравляю вас с этим сейчас!

Мир, покой в этот мир вы несете,

И любовь к себе громко зовете! Так пускай же на этой земле,

Принесет вас надежда к мечте!

Пусть вас вера от бед охраняет,

Ей удача пускай помогает! *** Ириша, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда. Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей. *** Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

Значение имени Ирина

Значение имени Ирина уже говорит само за себя. Обладательница этого имени любит мир и покой. Она общительная, дружелюбная, целеустремленная и слишком активная. Чаще всего ответственно относится к работе и имеет авторитет среди коллег.

Обладательница этого имени любит слышать похвалу в свой адрес, поэтому свои обязанности всегда старается делать безупречно.

Не терпит несправедливости и тяжело прощает обиды, поэтому Ирину лучше не обижать, поскольку задеть ее очень легко.

Семья для обладательницы этого имени важна, но не всегда занимает первое место. Ее избранник должен ей либо подчиняться, либо сразу занять лидерскую позицию. Несмотря на это, Ирина верная жена и любящая мать.