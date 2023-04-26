День ангела Ірини відзначають кілька разів на рік. Це ім’я має давнє походження і з грецької перекладається як “мир” і “морська тиша”.

За православним календарем 29 квітня віряни вшановують святу мученицю Ірину.

Скільки разів на рік відзначається День ангела Ірини

Також свої іменини Ірини святкують у такі дати:

18 травня – день пам’яті святої мучениці Ірини Македонської;

26 травня – день пам’яті святої Ірини Константинопольської;

23 червня і 6 липня – день Ірини Муромської – княгині;

10 серпня – день пам’яті преподобної Ірини Капподакійської;

17 серпня – день пам’яті мучениці Ірини;

1 жовтня – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської;

12 і 16 січня – день пам’яті мучениці Ірини.

Значення імені і характер людини з іменем Ірина

Ім’я походить від давньогрецької богині Ейрени і означає “мир”, “морська тиша” та “спокій”.

У Візантії Іринами називали дружин імператорів, адже ім’я мало високий соціальний статус.

У християнстві ім’я шанують через святу Ірину Македонську, першу жінку, яку визнали великомученицею.

У дитинстві Ірина активна і допитлива. Дівчина має потенціал до творчих занять. Згодом набуває ознаки лідера серед однолітків, що в майбутньому може допомогти у досягненні цілей.

До близьких Ірина чуйна і завжди готова прийти на допомогу. Носії цього імені вміють аналітично аналізувати події та людей. Це може спрацювати їм на руку під час вибору професії та кар’єрного росту. А завдяки своїм лідерським якостям Ірина буде чудово виконувати обов’язки керівника і вести за собою людей.

СМС-привітання з Днем ангела Ірини

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Іринко, вітаю з Днем ангела. Нехай твій ангел просвітлює шлях і охороняє від усього злого. Бажаю завжди бути в колі однодумців і відчувати підтримку від близьких!

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Люба Ірино, вітаю з Днем ангела! Нехай в усі складні хвилини життя твій небесний охоронець буде поруч та оберігає тебе. Бажаю тобі більше усмішок і втіхи. Будь щаслива!

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Вітаю з іменинами! В цей радісний день хочу побажати міцного здоров’я, палкого кохання і постійного натхнення! Нехай ангел-охоронець завжди допомагає летіти до нових вершин.

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Люба Ірусю! З Днем ангела! В твої іменини бажаю щастя, сонячних днів, вірних друзів і здійснення мрій. Нехай буде добра легка доля, достаток і міцне здоров’я. Зі святом!

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Ірино, сьогодні твої іменини. В це свято ми просимо ангела благословити тебе на легке і успішне життя. Нехай цей день буде наповненим Божою присутністю! Вір у свої сили і ніколи не сумнівайся. Многая літа!

Привітання у листівках з Днем ангела Ірини