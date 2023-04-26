День ангела Ирины отмечают несколько раз в год. Это имя имеет древнее происхождение и с греческого переводится как “мир” и “морская тишина”.

По православному календарю 29 апреля верующие почитают святую мученицу Ирину.

Сколько раз в году отмечается День ангела Ирины

Также свои именины Ирины празднуют в такие даты:

18 мая — день памяти святой мученицы Ирины Македонской;

26 мая — день памяти святой Ирины Константинопольской;

23 июня и 6 июля — день Ирины Муромской — княгини;

10 августа — день памяти преподобной Ирины Капподакийской;

17 августа — день памяти мученицы Ирины;

1 октября — день памяти великомученицы Ирины Македонской;

12 и 16 января — день памяти мученицы Ирины.

Значение имени и характер человека с именем Ирина

Имя происходит от древнегреческой богини Эйрены и означает “мир”, “морская тишина” и “покой”.

В Византии Иринами называли жен императоров. Имя имело высокий социальный статус.

В христианстве имя почитают из-за святой Ирины Македонской, первой женщины, которую признали великомученицей.

В детстве Ирина активная и любознательная. Девушка имеет потенциал к творческим занятиям. Со временем приобретает признаки лидера среди сверстников, что в будущем может помочь в достижении целей.

К близким Ирина отзывчива и всегда готова прийти на помощь. Носители этого имени умеют аналитически анализировать события и людей. Это может сработать им на руку при выборе профессии и карьерного роста. А благодаря своим лидерским качествам, Ирина будет прекрасно выполнять обязанности руководителя и вести за собой людей.

СМС-поздравления с Днем ангела Ирины с днем ангела

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Ирочка, поздравляю с Днем ангела. Пусть твой ангел просвещает путь и охраняет от всего злого. Желаю всегда быть в кругу единомышленников и чувствовать поддержку от близких!

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Дорогая Ирина, поздравляю с Днем ангела! Пусть во все сложные минуты жизни твой небесный охранник будет рядом и оберегает тебя. Желаю тебе больше улыбок и радости. Будь счастлива!

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Поздравляю с именинами! В этот радостный день хочу пожелать крепкого здоровья, пылкой любви и постоянного вдохновения! Пусть ангел-хранитель всегда помогает лететь к новым вершинам.

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Дорогая Ируся! С Днем ангела! В твои именины желаю счастья, солнечных дней, верных друзей и исполнения желаний. Пусть будет добрая легкая судьба, достаток и крепкое здоровье. С праздником!

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Ирина, сегодня твои именины. В этот праздник мы просим ангела благословить тебя на легкую и успешную жизнь. Пусть этот день будет наполненным Божьим присутствием! Верь в свои силы и никогда не сомневайся. Многая лета!

Поздравления в открытках с Днем ангела Ирины в открытках