Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Свята в Україні

День ангела Інни: найкращі привітання у листівках та СМС

2 Лютого 2022, 09:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
девушка
Джерело: Pixabay

Традиційно 2 лютого в Україні відзначають день ангела Інни. Це ім’я має латинське походження і у перекладі означає бурхлива.

Сьогодні варто привітати всіх власниць цього популярного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Інни у листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Інни у листівках

Привітання з днем ангела Інни в СМС

*****

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!

*****

Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!

*****

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

*****

З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

*****

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

*****

Значення імені Інна

З дитинства Інна відрізняється енергійністю, впертістю та важким характером. Вона дуже самостійна, здатна дивувати сміливими й оригінальними думками.

Непередбачуваність і активність Інни не дозволяє їй всидіти спокійно ні миті, для неї рухатися, вивчати світ, придумувати щось нове, отримувати враження — життєва необхідність.

Також Інна володіє красномовністю, дружелюбністю і комунікабельністю. У неї багато друзів, вона завжди оточена уважними однодумцями. Власниця цього імені може стати непоганим журналістом, перукарем, інженером, фоторепортером, директором магазину.

Читайте також:
КалендарьДень святого Валентина та початок Масляної: календар свят на лютий 2022

Теги
Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь