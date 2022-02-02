Традиційно 2 лютого в Україні відзначають день ангела Інни. Це ім’я має латинське походження і у перекладі означає бурхлива.
Сьогодні варто привітати всіх власниць цього популярного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Інни у листівках та СМС.
Привітання з днем ангела Інни у листівках
Привітання з днем ангела Інни в СМС
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!
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Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!
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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
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З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Значення імені Інна
З дитинства Інна відрізняється енергійністю, впертістю та важким характером. Вона дуже самостійна, здатна дивувати сміливими й оригінальними думками.
Непередбачуваність і активність Інни не дозволяє їй всидіти спокійно ні миті, для неї рухатися, вивчати світ, придумувати щось нове, отримувати враження — життєва необхідність.
Також Інна володіє красномовністю, дружелюбністю і комунікабельністю. У неї багато друзів, вона завжди оточена уважними однодумцями. Власниця цього імені може стати непоганим журналістом, перукарем, інженером, фоторепортером, директором магазину.