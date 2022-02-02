Традиционно 2 февраля в Украине отмечают день ангела Инны. Это имя имеет латинское происхождение и в переводе означает бурная.
Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого популярного имени. В честь праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Инны в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Инны в открытках
Поздравления с днем ангела Инны в СМС
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Сегодня твой светлый праздник, именины,
Наилучшие пожелания тебе, Инна,
Пусть яркая звезда твой путь освещает,
Пускай удача рядышком шагает.
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Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни все,
А потом еще, еще!
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Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!
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Любви неземной,
Красоты нереальной,
А жизни такой,
Как и ты — идеальной!
Пусть будет всегда
Для веселья причина,
И светит звезда
Для тебя, наша Инна!
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Сегодня праздник Инны,
Летят к ней поздравления,
Желаю жизни дивной,
Наполненной везением!
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Значение имени Инна
С детства Инна отличается энергичностью, упрямством и тяжелым характером. Она очень самостоятельная, способна удивлять смелыми и оригинальными идеями.
Непредсказуемость и активность Инны не позволяет ей усидеть спокойно ни мгновения, для нее двигаться, изучать мир, придумывать что-нибудь новое, получать впечатление — жизненная необходимость.
Также Инна владеет красноречием, дружелюбием и коммуникабельностью. У нее много друзей, она всегда окружена внимательными единомышленниками. Обладательница этого имени может стать неплохим журналистом, парикмахером, инженером, фоторепортером, директором магазина.