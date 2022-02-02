Традиционно 2 февраля в Украине отмечают день ангела Инны. Это имя имеет латинское происхождение и в переводе означает бурная.

Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого популярного имени. В честь праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Инны в открытках и СМС.

Поздравления с днем ​​ангела Инны в открытках

Поздравления с днем ангела Инны в СМС

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Сегодня твой светлый праздник, именины,

Наилучшие пожелания тебе, Инна,

Пусть яркая звезда твой путь освещает,

Пускай удача рядышком шагает.

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Поздравляем, тебя, Инна,

Не проходит жизнь пусть мимо,

Ты бери от жизни все,

А потом еще, еще!

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Дорогая Инночка, сердечно

Поздравляю в этот час тебя.

Наша жизнь так быстротечна,

Пусть же будет больше в ней тепла!

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Любви неземной,

Красоты нереальной,

А жизни такой,

Как и ты — идеальной!

Пусть будет всегда

Для веселья причина,

И светит звезда

Для тебя, наша Инна!

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Сегодня праздник Инны,

Летят к ней поздравления,

Желаю жизни дивной,

Наполненной везением!

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Значение имени Инна

С детства Инна отличается энергичностью, упрямством и тяжелым характером. Она очень самостоятельная, способна удивлять смелыми и оригинальными идеями.

Непредсказуемость и активность Инны не позволяет ей усидеть спокойно ни мгновения, для нее двигаться, изучать мир, придумывать что-нибудь новое, получать впечатление — жизненная необходимость.

Также Инна владеет красноречием, дружелюбием и коммуникабельностью. У нее много друзей, она всегда окружена внимательными единомышленниками. Обладательница этого имени может стать неплохим журналистом, парикмахером, инженером, фоторепортером, директором магазина.