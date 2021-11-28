День ангела Григория: поздравления в открытках и СМС

День ангела 28 ноября отмечают Григории.

Православные христиане сегодня чтят память Гурия, а также Самона и Авиа. 28 ноября в народе называли Гурьев день.

Издавна в этот день ходили в баню — тогда весь следующий год был здоровым. По крайней мере, так полагали.

Скорее всего, в вашем окружении есть владельцы этого имени, поскольку оно достаточно популярно. Факты ICTV подготовили поздравление с днем ангела Григория на открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Григория в открытках

Поздравление с днем ​​ангела Григория в СМС

***

Григорий – ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

Пусть Григорий жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе да дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ​​ангела Григория,

Прими поздравления!

***

Ангел дома у тебя был,

Итак, молитву твою слышал,

И на твои именины,

Уже дарит ежеминутно:

Пуд здоровья и пуд веры,

Килограммов сто надежды,

фунтов тысячи любви,

И любовь не на слове,

А каратов так ведерко,

Радости в ваше сердце,

Ну и еще букет удачи,

И хорошо в вашу удачу!

***

Пусть Ангел-Хранитель ночью

Зажжет тебе три свечи.

Первая свеча – за любовь:

Прости ее снова и снова.

Вторая – за доброту,

правду и прямоту.

Третья свеча – оберег

От всех бед и бед.

Значение имени Григорий

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова григорео, что значит бодрствовать, быть бдительным. Таким образом, имя Григорий означает бдительный. Возникло имя при распространении христианства. Именем Григорий часто называли мальчиков в религиозных семьях.

Сегодня начинается Рождественский пост длиной 40 дней. В настоящее время запрещено употребление мясных и молочных блюд, а также рыбы.

Что нельзя делать на Гурия?