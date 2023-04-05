За православним календарем, День ангела Дарини відзначають кілька разів на рік: 1 і 4 квітня, а також 17 серпня.
Значення імені Дарина
Існує дві версії походження імені.
Згідно з першою, Дарина має давньоперсидське походження і пов’язане з імператором Дарієм. Означає це ім’я “переможниця” або ж “володарка блага”.
За другою версією, ім’я має слов’янське коріння і означає “дарована”.
Жінки з таким іменем творчі й артистичні. У роботі прагнуть займати керівні посади, проте не вміють сприймати критику. Дарини вірні в стосунках як в сімейних, так і дружніх. Вони володіють чудовими розумовими здібностями і звикли покладатися саме на них.
Привітання з Днем ангела Дарини у прозі і СМС
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Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
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Люба Дарино, сьогодні твоє свято – День ангела. Ми тебе вітаємо і від щирого серця хочемо побажати здійснення усіх бажань. Нехай твій ангел допомагає в усіх починаннях, а удача не ховається за горизонтом. Бажаємо вірних друзів і справжнього щастя.
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Світліше Даринки немає людини,
Так стародавні греки вважали.
З дня сотворення до нашого століття
Даринку обраною звали.
Дарино, рідна, ти ангел з небес,
Ти маленька фея.
Ти найчудовіша із чудес –
Чарівна орхідея.
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Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Дарино, вітаю зі святом!
Здоров’я, бажаю, любові, тепла.
Хай буде душа на добро багата.
Не буде в житті суму і зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої долі тобі я бажаю,
Хай ангела крила тебе бережуть!
Привітання з Днем ангела Дарини у листівках