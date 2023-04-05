За православним календарем, День ангела Дарини відзначають кілька разів на рік: 1 і 4 квітня, а також 17 серпня.

Значення імені Дарина

Існує дві версії походження імені.

Згідно з першою, Дарина має давньоперсидське походження і пов’язане з імператором Дарієм. Означає це ім’я “переможниця” або ж “володарка блага”.

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За другою версією, ім’я має слов’янське коріння і означає “дарована”.

Жінки з таким іменем творчі й артистичні. У роботі прагнуть займати керівні посади, проте не вміють сприймати критику. Дарини вірні в стосунках як в сімейних, так і дружніх. Вони володіють чудовими розумовими здібностями і звикли покладатися саме на них.

Привітання з Днем ангела Дарини у прозі і СМС

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Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

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Люба Дарино, сьогодні твоє свято – День ангела. Ми тебе вітаємо і від щирого серця хочемо побажати здійснення усіх бажань. Нехай твій ангел допомагає в усіх починаннях, а удача не ховається за горизонтом. Бажаємо вірних друзів і справжнього щастя.

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Світліше Даринки немає людини,

Так стародавні греки вважали.

З дня сотворення до нашого століття

Даринку обраною звали.

Дарино, рідна, ти ангел з небес,

Ти маленька фея.

Ти найчудовіша із чудес –

Чарівна орхідея.

*****

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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Дарино, вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла.

Хай буде душа на добро багата.

Не буде в житті суму і зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої долі тобі я бажаю,

Хай ангела крила тебе бережуть!

Привітання з Днем ангела Дарини у листівках