По православному календарю, День ангела Дарины отмечают несколько раз в году: 1 и 4 апреля, а также 17 августа.

Значение имени Дарины

Существует две версии происхождения имени.

Согласно первой, Дарины имеет древнеперсидское происхождение и связано с императором Дарием. Означает это имя “победительница” или же “обладательница блага”.

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По второй версии, имя имеет славянские корни и означает “дарованная”.

Женщины с таким именем творческие и артистичные. В работе стремятся занимать руководящие должности, однако не умеют воспринимать критику. Дарины верны в отношениях как в семейных, так и дружеских. Они обладают прекрасными умственными способностями и привыкли полагаться именно на них.

Поздравления с Днем ангела Дарины в прозе и СМС

*****

Веселись, ведь сегодня твой день!

Радуйся, ведь ангел тебя уберегает!

Счастье и радость тебе дарит только,

Поэтому непогода тебя не подстерегает.

Получай вдохновение от каждого мгновения,

Удачу свою лови смело за хвост,

Мечтай о самых больших сокровищах в мире,

Делай только то, к чему имеешь талант.

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Дорогая Дарина, сегодня твой праздник — День ангела. Мы тебя поздравляем и от всей души хотим пожелать осуществления всех желаний. Пусть твой ангел помогает во всех начинаниях, а удача не скрывается за горизонтом. Желаем верных друзей и настоящего счастья.

*****

Светлее Дарины нет человека,

Так древние греки считали.

Со дня сотворения до нашего века

Дарину избранной звали.

Дарина, родная, ты ангел с небес,

Ты маленькая фея.

Ты самая чудесная из чудес —

Волшебная орхидея.

*****

Пусть ангел тебя оберегает,

И во всем помогает,

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что надо.

Чтобы ты доброе сердце имела,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

*****

Дарина, поздравляю с праздником!

Здоровья желаю, любви, тепла.

Пусть будет душа на добро богата.

Не будет в жизни печали и зла.

Пусть Бог тебе хороших людей посылает,

В сердце надежда и вера живут.

Счастливой судьбы тебе я желаю,

Пусть ангела крылья тебя берегут!

Поздравления с Днем ангела Дарины в открытках