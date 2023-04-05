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День ангела Дарины: поздравления в открытках и СМС

5 апреля 2023, 17:49
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
День ангела Дарини
Источник: Unsplash

По православному календарю, День ангела Дарины отмечают несколько раз в году: 1 и 4 апреля, а также 17 августа.

Значение имени Дарины

Существует две версии происхождения имени.

Согласно первой, Дарины имеет древнеперсидское происхождение и связано с императором Дарием. Означает это имя “победительница” или же “обладательница блага”.

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По второй версии, имя имеет славянские корни и означает “дарованная”.

Женщины с таким именем творческие и артистичные. В работе стремятся занимать руководящие должности, однако не умеют воспринимать критику. Дарины верны в отношениях как в семейных, так и дружеских. Они обладают прекрасными умственными способностями и привыкли полагаться именно на них.

Поздравления с Днем ангела Дарины в прозе и СМС

*****

Веселись, ведь сегодня твой день!
Радуйся, ведь ангел тебя уберегает!
Счастье и радость тебе дарит только,
Поэтому непогода тебя не подстерегает.
Получай вдохновение от каждого мгновения,
Удачу свою лови смело за хвост,
Мечтай о самых больших сокровищах в мире,
Делай только то, к чему имеешь талант.

*****

Дорогая Дарина, сегодня твой праздник — День ангела. Мы тебя поздравляем и от всей души хотим пожелать осуществления всех желаний. Пусть твой ангел помогает во всех начинаниях, а удача не скрывается за горизонтом. Желаем верных друзей и настоящего счастья.

*****

Светлее Дарины нет человека,
Так древние греки считали.
Со дня сотворения до нашего века
Дарину избранной звали.
Дарина, родная, ты ангел с небес,
Ты маленькая фея.
Ты самая чудесная из чудес —
Волшебная орхидея.

*****

Пусть ангел тебя оберегает,
И во всем помогает,
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что надо.

Чтобы ты доброе сердце имела,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!

*****

Дарина, поздравляю с праздником!
Здоровья желаю, любви, тепла.
Пусть будет душа на добро богата.
Не будет в жизни печали и зла.

Пусть Бог тебе хороших людей посылает,
В сердце надежда и вера живут.
Счастливой судьбы тебе я желаю,
Пусть ангела крылья тебя берегут!

Поздравления с Днем ангела Дарины в открытках

День ангела Дарино

з Днем ангела Дарино

з Днем ангела Дарино

З Днем ангела

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