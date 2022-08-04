7 серпня шанують пам’ять святої Анни – праведниці, яка стала матір’ю Діви Марії і бабусею Ісуса Христа.

Саме у цей день відзначають свій День ангела дівчата та жінки на ім’я Анна.

Привітання з Днем ангела Анни у СМС та прозі порадують ваших близьких та знайомих дівчат та жінок, а також нагадають про важливість їхнього імені.

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День ангела Анни

Перший день Святої Анни відзначається 7 серпня — День Успіння Святої Праведної Анни. У православ’ї пам’ять Святої Анни шанують кілька разів на рік – 7 серпня, 22 вересня та 22 грудня.

У християн Свята Анна – це матір Богородиці і бабуся Ісуса Христа. Існує повір’я, що дівчина довго не могла народити, поки їй не з’явився ангел, і не оголосив благі вісті про зачаття дитини.

У середні століття Анну шанували як покровительку медицини і цілительку хвороб. Анну також вважають покровителькою матерів і символом жіночого начала.

Саме 7 серпня заведено вітати з Днем ангела жінок та дівчат, які мають ім’я Анна.

Привітання з Днем ангела Анни у СМС та прозі

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

Вітання з Днем ангела Анни у прозі

Анна, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок!

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

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Люба Гануся! Вітаю тебе з Днем ангела твого, з твоїми іменинами! Нехай цей день буде наповнений яскравими емоціями та Божою присутністю! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом, аби він оберігав та допомагав тобі! Зі святом.

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Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

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Нехай твій ангел наповнить своє життя щастям та благополуччям. Люба Анна, вітаю тебе з іменинами та бажаю людського щастя, мирного неба над головою та ангельської підтримки!