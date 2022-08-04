7 августа чтут память святой Анны — праведницы, которая стала матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

Именно в этот день отмечают свой День ангела девушки и женщины по имени Анна.

Поздравление с Днем ангела Анны в СМС и прозе порадуют ваших близких и знакомых девушек и женщин, а также напомнят о важности их имени.

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День ангела Анны

Первый день Святой Анны отмечается 7 августа — День Успения Святой Праведной Анны. В православии память святой Анны чтят несколько раз в год — 7 августа, 22 сентября и 22 декабря.

У христиан Святая Анна — это мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа. Существует поверье, что девушка долго не могла родить, пока ей не явился ангел, и не объявил благие вести о зачатии ребенка.

В Средние века Анну почитали как покровительницу медицины и целительницу болезней. Анну также считают покровительницей матерей и символом женского начала.

Именно 7 августа принято поздравлять с Днем ангела женщин и девушек, которые имеют имя Анна.

Поздравления с Днем ангела Анны в СМС

***

Я тебя поздравляю, милая Анна,

Ибо Ангел твой празднует именины,

От родных я желаю радости и тепла,

чтобы судьба нежно целовала каждый час,

Счастлива будь в кругу друзей и семьи!

А еще желаю я тебе любви и добра!

На многие и благие твои лета!

***

Анечку хочу поздравить,

Здоровья, счастья пожелать,

чтобы мечты исполнились твои,

А еще безоблачных, теплых дней!

***

Анна!

Я тебя поздравляю с праздником.

Пусть жизнь будет богатой,

Пусть дарит тебе радость,

Пусть отступит боль и слабость.

Пусть здоровье крепким будет,

Да чтут тебя люди,

Пусть тебе все удается,

Счастье пусть рекой льется.

Ангел пусть оберегает,

Крылом белым защищает.

Матерь Божия да заступит.

Пусть тебя вся Вселенная любит!

***

Пусть добрый Ангел хранит век

Огонь зари, что судьбой зовется.

Жизнь, словно вышитый рушник,

Багрянцем калиновым улыбнется.

Пусть васильками цветут лета прекрасные,

Пусть исполнятся тысячи желаний,

Чтобы судьба дарила только счастье,

Ни грамма бед, ни капельки страданий.

Будьте всегда красивыми и молодыми,

Желанными, добрыми и простыми.

Всегда улыбающимися и милыми,

Всегда любимыми и единственными.

***

С днем ангела Святой Анны

Прими мои сердечные поздравления,

Пусть покровительница твоя с небес,

Благословит души и тела процветание

Поздравление с Днем ангела Анны в прозе

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Анна, поздравляю с твоими именинами! Пусть твое имя прославится на весь мир, а ты будешь счастливым, здоровым человеком с яркой энергией. Пусть ангел каждый день тебя охраняет и бережет тебя от ошибок!

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Поздравляю тебя, Анечка, с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Дорогая Анечка! Поздравляю тебя с Днем ангела твоего, с твоими именинами! Пусть этот день будет наполнен яркими эмоциями и Божьим присутствием! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом, чтобы он оберегал и помогал тебе! С праздником.

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Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

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Пусть твой ангел наполнит свою жизнь счастьем и благополучием. Дорогая Анна, поздравляю тебя с именинами и желаю человеческого счастья, мирного неба над головой и ангельской поддержки!