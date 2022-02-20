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День алкоголіка: історія свята та жартівливі листівки

20 Лютого 2022, 07:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
коктейль, бар
Джерело: Depositphotos

Традиційно 20 лютого у світі відзначають незвичайне свято – Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, або День алкоголіка.

Ця дата присвячена людям, які змогли перебороти алкогольну залежність та назавжди позбутися цієї пагубної звички. З нагоди свята Факти ICTV підготували жартивливі привітання у листівках з Днем алкоголіка.

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День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка

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Історія цього свята достеменно невідома, проте існує думка, що його почали відзначати у 1943 році. Саме тоді винайшли перший у світі гранований стакан, який призначався для розпивання алкоголю. Він був випущений на заводі в місті Гусь Хрустальний.

Зазвичай цього дня проводять флешмоби та інші акції, присвячені боротьбі з алкоголізмом. Відомі люди, які колись мали проблеми з алкоголем діляться своїм досвідом перемоги над згубною звичкою, тим самим формуючи у молоді огиду до алкоголізму.

В це свято краще проявити турботу до себе і зробити щось корисне, наприклад зайнятися спортом.

Варто пам’ятати, що алкогольні напої негативно впливають як на фізичне, так і на психологічне здоров’я людини. Безпечної дози не існує, а здоровий спосіб життя – це найкраща протидія проявам алкоголізму.

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Привітання зі святами , Свята
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