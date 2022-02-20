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День алкоголика: история праздника и шуточные открытки

20 февраля 2022, 07:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
коктейль, бар
Источник: Depositphotos

Традиционно 20 февраля в мире отмечают необычный праздник – Международный День людей, победивших алкоголизм, или День алкоголика.

Эта дата посвящена людям, которые смогли преодолеть алкогольную зависимость и навсегда избавиться от этой пагубной привычки. Факты ICTV подготовили шуточные поздравления в открытках с Днем алкоголика.

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День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка День алкоголіка

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История этого праздника неизвестна, однако существует мнение, что его начали отмечать в 1943 году. Именно тогда изобрели первый в мире граненый стакан, предназначенный для распития алкоголя. Он был выпущен на заводе в городе Гусь Хрустальный.

Обычно в этот день проводятся флешмобы и другие акции, посвященные борьбе с алкоголизмом. Известные люди, которые когда-то имели проблемы с алкоголем, делятся своим опытом победы над пагубной привычкой, тем самым формируя у молодежи отвращение к алкоголизму.

В этот праздник лучше проявить заботу к себе и сделать что-нибудь полезное, например заняться спортом.

Следует помнить, что алкогольные напитки негативно влияют как на физическое, так и на психологическое здоровье человека. Безопасной дозы не существует, а здоровый образ жизни – это лучшее противодействие проявлениям алкоголизма.

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Поздравления с праздниками , Свята
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