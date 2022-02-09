14 лютого в усьому світі відзначають День святого Валентина. В цю дату закохані пари вигадують особливі побачення, дарують одне одному подарунки та освідчуються в коханні.

Хтось вважає за краще проводити День усіх закоханих у різноманітних закладах чи, наприклад, вирішують відвідати якісь тематичні заходи. Є й ті, хто хоче просто провести час удвох у домашній обстановці, смачно поїсти та насолодитися одне одним.

Напевно, на День святого Валентина не всім захочеться готувати святкову їжу, проте це не проблема – завжди можна звернутися за допомогою до доставки. Факти ICTV вирішили скласти добірку закладів, де можна замовити суші на 14 лютого в Києві.

Casta

Мережа ресторанів Casta пропонує різноманітний вибір японської кухні. Приємним бонусом є постійні акції чи спеціальні пропозиції.

Так, наприклад, роли Філадельфія в Casta вам коштуватимуть 199 грн за 260 грам, Зелений дракон – 219 грн за 295 грам, Каліфорнія – 159 грн за 240 грам.

На багато позицій у меню поширюється акція Заберу сам 1+1. Це означає, що ви можете зробити замовлення і приїхати за ним самостійно, за це замість одного рола вам покладуть два.

Якщо ви не хочете їхати в ресторан, а віддаєте перевагу доставці додому, тоді за замовлення понад 300 грн вона буде безкоштовною. Якщо вартість нижча за необхідну, тоді доставка обійдеться за розцінкою служби, що її надає.

Адреси Casta в Києві: вул. Хрещатик, 19, проспект Перемоги, 136, вул. Лугова, 12, вул. Ахматової, 48.

Жовте море

Японський ресторан Жовте море також пропонує широкий асортимент їжі – сети, супи, салати, роли, сашимі, суші тощо.

Так, наприклад, рол Кунсей Філадельфія коштує 299 грн за 220 грам, Зелений дракон – 298 грн за 190 грам, Каліфорнія з лососем – 265 грн за 180 грам.

Також у закладі діє акція Заберу сам -25%. Це означає, що ви можете зробити замовлення та приїхати за ним самостійно, а від суми заберуть 25%.

Є в ресторані і безкоштовна доставка, мінімальна сума замовлення має бути понад 300 грн.

Адреси ресторану Жовте море в Києві: Дніпровська Набережна, 26 Д, проспект Героїв Сталінграда, 8.

Муракамі

Ресторан Муракамі пропонує своїм відвідувачам різноманітність японської кухні. За рол Філадельфія з лососем ви заплатите 199 грн – 225 грам, Золотий дракон – 255 грн 250 грам, Каліфорнія з лососем в ікрі тобіко – 160 грн за 205 грам.

Також у закладі діє щасливі годинни – друга страва у подарунок із понеділка по п’ятницю з 15.00 до 18.00. Акція діє при замовленні від 250 грн.

Якщо ви вирішили скористатися самовивозом, тоді вам буде -15% від вартості. Також у Муракамі є безкоштовна доставка, мінімальна сума замовлення – 200 грн. Варто зазначити, що доставка працює цілодобово.

Адреси Муракамі в Києві: вул. Дніпровська набережна, 10-14, вул. Мишуги, 4, вул. Русанівська набережна, 10, пр. Героїв Сталінграда, 14 Г, вул. Антоновича, 176, вул. Сагайдачного, 35, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Ем рыбу и худею

У закладі Ем рыбу и худею вже приймають замовлення до 14 лютого, тому ви можете заздалегідь вирішити, що з японської кухні хочете скуштувати цього дня.

Сума мінімального замовлення 1 500 грн.

Так, рол Філадельфія з ніжним авокадо коштує 315 грн за 270 грам, Королівський дракон із сиром та тигровими креветками – 475 грн за 295 грам, Каліфорнія з лососем – 365 грн за 240 грам.

Доставка у День усіх закоханих діятиме з 8.00 до 19.00.

Адреса Ем рыбу и худею в Києві: вул. Липківського, 37 Б.

Ninja Sushi

Ninja Sushi своїм клієнтам також пропонують заздалегідь визначитися із замовленням на 14 лютого і залишити попереднє замовлення, щоб потім у метушні раптом не залишитися без суші.

Вартість Філадельфії з лососем у Ninja Sushi 290 грн – 320 грам, Зелений дракон обійдеться вам у 315 грн за 310 грам, а Каліфорнія з лососем – 310 грн за 290 грам.

Мінімальна сума замовлення – 400 грн. Доставку здійснює кур’єр Ninja Sushi.

Варто зазначити, що Ninja Sushi працюють лише на доставку, самого закладу в них не має.

У Києві безліч закладів, де можна покуштувати суші чи замовити їхню доставку додому. Все залежить лише від ваших особистих уподобань.