Уже 14 лютого у всьому світі відзначатимуть День святого Валентина. Цього дня закохані пари дарують одне одному подарунки, влаштовують романтичні побачення та освідчуються в любові.

Звичайно, говорити про свої почуття потрібно не лише в певну дату, однак це ще одна нагода нагадати своєму партнерові про те, як ти до нього ставишся. Зазвичай на День святого Валентина пари вибираються кудись на побачення чи вигадують собі цікаву програму на день. З цієї нагоди Факти ICTV склали добірку цікавих заходів.

Куди піти на День усіх закоханих у Києві – далі в матеріалі.

День закоханих під зоряним небом київського планетарію

Тут ваше романтичне побачення під зоряним небом відбудеться за будь-якої погоди, крім того, це дуже романтично.

Музика, келихи шампанського, фотозони з фотографами та тематичні сцени на куполі планетарію в форматі 360 перенесуть вас у мрійливий світ кохання. Подаруйте незабутні емоції своїй другій половинці та собі.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3 (Планетарій)

Коли: 14 лютого, 17.30, 19.00 (тривалість – 90 хвилин)

Ціна: 1 000-1 200 грн

Романтичний стендап

Можливо, ви любите посміятися? Тоді вирушайте на романтичний стендап. На вас чекає вечір сміливого гумору про кохання та стосунки від найкращих коміків столиці.

Чудовий спосіб здивувати свою другу половинку та провести День усіх закоханих небанально.

Адреса: вул. Васильківська, 1 (Національний центр Олександра Довженка – сцена 6)

Коли: 14 лютого, 19.30 (тривалість – 1 година 40 хвилин)

Ціна: 300-500 грн

Чарівний вечір із класикою

Чудовий спосіб провести 14 лютого у спокійній та не галасливій атмосфері. Музичні шедеври від світових композиторів, національний ансамбль солістів Київська камерата та родзинка – музичне шоу із водною анімацією.

Феєрія яскравих фарб, які сплітатимуться в запаморочливому танці прямо на ваших очах, точно не залишать вас і вашу другу половинку байдужими.

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7 (Будинок Архітектора)

Коли: 14 лютого, 19.00 (тривалість – 90 хвилин)

Ціна: 300-600 грн

Романтичний вечір опери та балету

“Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Джульєтту”. Незважаючи на те, що історія цих двох не отримала щасливого кінця, вона не залишає байдужим нікого.

У День усіх закоханих у вас є можливість насолодитися історією Ромео та Джульєтти, танцем пристрасної та норовливої ​​циганки Кармен, мотивами з балету Лускунчик та Лебедине озеро. І це не все, чим вас дивуватимуть цього вечора.

Адреса: Набережне шосе, 25 (Queen)

Коли: 14 лютого, 20.00

Ціна: 1 000-1 300 грн

Стріла купідона

Ще один незвичайний та оригінальний спосіб провести День усіх закоханих – вирушити на квест Стріла купідона. Закохані пари, виконуючи цікаві інтерактивні завдання, зможуть перевірити свої почуття, а сімейні пари – зміцнити кохання.

Пориньте у світ романтичних пригод і отримайте незабутні враження та задоволення від гри. Також на відвідувачів чекає романтична фотозона.

Адреса: вул. Рибальська, 22 (Бізнец-центр Вежа 5)

Коли: 14 лютого, 10.00

Ціна: 200 грн