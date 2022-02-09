14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. В эту дату влюбленные пары придумывают особые свидания, дарят друг другу подарки и признаются в любви.

Кто-то предпочитает проводить День всех влюбленных в разнообразных заведениях или, например, решают посетить какие-то тематическое мероприятие. Есть и те, кто хочет просто провести время вдвоем в домашней обстановке, вкусно покушать и насладиться друг другом.

Наверняка на День святого Валентина не всем захочется готовить праздничную еду, однако это не проблема — всегда можно обратиться за помощью к доставке. Факты ICTV решили составить подборку заведений, где можно заказать суши на 14 февраля в Киеве.

Casta

Сеть ресторанов Casta предлагает разнообразный выбор японской кухни. Приятным бонусом являются постоянные акции или специальные предложения.

Так, например, роллы Филадельфия в Casta вам обойдутся в 199 грн за 260 грамм, Зеленый дракон — 219 грн за 295 грамм, Калифорния — 159 грн за 240 грамм.

На многие позиции в меню распространяется акция Заберу сам 1+1. Это значит, что вы можете сделать заказ и приехать за ним самостоятельно, за это вместо одного ролла вам положат два.

Если вы не хотите ехать в ресторан, а предпочитаете доставку на дом, тогда за заказ свыше 300 грн она будет бесплатной. Если стоимость ниже необходимой, тогда доставка обойдется по расценка службы, что ее предоставляет.

Адреса Casta в Киеве: ул. Крещатик, 19, проспект Победы, 136, ул. Луговая, 12, ул. Ахматовой, 48.

Жовте море

Японский ресторан Жовте море также предлагает широкий ассортимент еды — сеты, супы, салаты, роллы, сашими, суши и многое другое.

Так, например, ролл Кунсей Филадельфия стоит 299 грн за 220 грамм, Зеленый дракон — 298 грн за 190 грамм, Калифорния с лососем — 265 грн за 180 грамм.

Также в заведении действует акция Заберу сам -25%. Это значит, что вы можете сделать заказ и приехать за ним самостоятельно, а от суммы отнимут 25%.

Есть в ресторане и бесплатная доставка, минимальная сумма заказа должна быть свыше 300 грн.

Адреса ресторана Жовте море в Киеве: Днепровская Набережная, 26 Д, проспект Героев Сталинграда, 8.

Мураками

Ресторан Мураками предлагает своим посетителям разнообразие японской кухни. За ролл Филадельфия с лососем вы заплатите 199 грн — 225 грамм, Золотой дракон — 255 грн 250 грамм, Калифорния с лососем в икре тобико — 160 грн за 205 грамм.

Также в заведении действуют счастливые часы — второе блюдо в подарок с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00. Акция действует при заказе от 250 грн.

Если вы решили воспользоваться самовывозом, тогда вам будет -15% от стоимости. Также в Мураками есть бесплатная доставка, минимальная сумма заказа — 200 грн. Стоит отметить, что доставка работает круглосуточно.

Адреса Мураками в Киеве: ул. Днепровская набережная, 10-14, ул. Мишуги, 4, ул. Русановская набережная, 10, пр. Героев Сталинграда, 14 Г, ул. Антоновича, 176, ул. Сагайдачного, 35, ул. Большая Васильковская, 57/3.

Ем рыбу и худею

В заведении Ем рыбу и худею принимают предзаказы к 14 февраля, поэтому вы можете заранее решить, что из японской кухни хотите отведать в этот день.

Сумма минимального заказа 1 500 грн.

Так, ролл Филадельфия с нежным авокадо стоит 315 грн за 270 грамм, Королеевский дракон с сыром и тигровыми креветками — 475 грн за 295 грамм, Калифорния с лососем — 365 грн за 240 грамм.

Доставка в День всех влюбленных будет действовать с 8.00 до 19.00.

Адрес Ем рыбу и худею в Киеве: ул. Липковского, 37 Б.

Ninja Sushi

Ninja Sushi своим клиентам также предлагают заранее определиться с заказом на 14 февраля и оставить предзаказ, чтобы потом в суматохе вдруг не остаться без суши.

Стоимость Филадельфии с лососем в Ninja Sushi 290 грн — 320 грамм, Зеленый дракон обойдется вам в 315 грн за 310 грамм, а Калифорния с лососем — 310 грн за 290 грамм.

Минимальная сумма заказа — 400 грн. Доставку осуществляет курьер Ninja Sushi.

Стоит отметить, что Ninja Sushi работают только на доставку, самого заведения у них нет.

В Киеве множество заведений, где можно отведать суши или заказать их доставку на дом. Все зависит только от ваших личных предпочтений.