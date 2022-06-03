Сьогодні, 3 червня, рівно 100 днів, як в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ 24 лютого.

100 днів як українці були змушені покинути рідні будинки, 100 днів як українці ховаються в бомбосховищах, 100 днів страху, болю, розпачу, перемог.

Чимало громадян нашої країни виїхали зі своїх міст, а хтось до останнього залишався і залишається в них під обстрілами. Але кожен мріє про одне – щоб над Україною знову настало мирне небо та кожен зміг повернутися до свого дому.

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Ми ще погуляємо центром Києва, над Херсоном замайорить синьо-жовтий прапор, а Маріуполь відбудуємо. Факти ICTV підготували тематичні картинки до 100 днів війни – в матеріалі.

За ці 100 днів наша нація стала єдиною настільки, наскільки це можливо. Багато хто з нас воює на своєму фронті і вкладає свої сили в те, щоб наблизити перемогу. Згуртованості українського народу зараз заздрить увесь світ, проте шкода, що її ми набули такою ціною.

Збройні сили України дають гідну відсіч російським окупантам і щодня показують, що на нашу землю їм не варто було приходити.

Якими стали для України та українців 100 днів кровопролитної війни з Росією – дивіться на Фактах ICTV.