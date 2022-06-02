Легендарний дорожній вказівник Нах*й, знову нах*й, до Росії нах*й продали на аукціоні за 631 тис. грн. Про це заявив Укравтодор, який виставив на продаж табличку.

Вторговані кошти підуть на допомогу ЗСУ на рахунок у Нацбанку. В Укравтодорі заявили, що за право отримати унікальний знак боролися покупці протягом години.

Стартова ціна починалася з позначки 50 тис. грн. У благодійному аукціоні взяли участь 29 потенційних покупців – торги успішно пройшли у три раунди.

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Тепер новий власник може встановити лвказівник на території своїх володінь – на дорогах загального користування без згоди влади використовувати його заборонено.

В Укравтодорі нагадали, що створення знака пов’язане з війною, яку розпочала Росія на території України. Після повномасштабного вторгнення стало відомо, що окупанти активно користуються застарілими навігаційними системами. На цьому фоні було прийнято рішення прибрати всі вказівні знаки про населені пункти – замість них виставили таблички, які радили армії РФ піти шляхом російського корабля.

Інші атрибути вільної України активно продаються на аукціоні — гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, продав свій кубок за 900 тис. на потреби ЗСУ. Володарем кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT.c