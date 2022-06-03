Сегодня, 3 июня, ровно 100 дней как в Украине идет полномасштабная война, которую начала РФ 24 февраля.

100 дней как украинцы были вынуждены покинуть родные дома, 100 дней как украинцы прячутся в бомбоубежищах, 100 дней страха, боли, отчаяния, побед.

Многие граждане нашей страны выехали из своих городов, а кто-то до последнего оставался и остается в них под обстрелами. Но каждый мечтает об одном — чтобы над Украиной вновь настало мирное небо и каждый смог вернуться в свой дом.

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Мы еще погуляем по центру Киева, над Херсоном взойдет сине-желтый флаг, а Мариуполь отстроим. Факты ICTV подготовили тематические картинки к 100 дням войны — в материале.

За эти 100 дней наша нация стала единой на столько, насколько это возможно. Многие из нас воюют на своем фронте и вкладывают свои силы в то, чтобы приблизить победу. Сплоченности украинского народа сейчас завидует весь мир, однако жаль, что ее мы обрели такой ценой.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам и ежедневно показывают то, что на нашу землю им не стоило приходить.

Какими стали для Украины и украинцев 100 дней кровопролитной войны с Россией — смотрите на Фактах ICTV.