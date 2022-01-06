Богослужіння на Різдво 2022 можна переглянути онлайн, якщо у вас немає можливості відвідати храм.

6 та 7 січня святкові богослужіння Православної церкви України та Української греко-католицької церкви транслюватиме телеканал UA: Перший.

Богослужіння на Святвечір 6 січня 2022

16.45 – трансляція Всеношного чування у Навечір’я Різдва Христового зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

19.30 – початок Великої вечері з літією в Навечір’я Різдва Христового з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Богослужіння на Різдво 7 січня 2022

7.00 – Різдвяна утреня та Архієрейська Божественна літургія Української греко-католицької церкви.

9.00 – Божественна літургія ПЦУ.

9.00 – трансляція Різдвяної літургії із Собору святої Трійці у Луцьку. Ця церква вважається головною у єпархії.

Подивитися трансляцію богослужіння можна буде також у Facebook та на YouTube.