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Где смотреть трансляцию богослужения на Рождество 2022

6 января 2022, 15:53
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Где смотреть трансляцию богослужения на Рождество 2022
Источник: УНИАН

Богослужение на Рождество 2022 можно посмотреть онлайн, если у вас нет возможности посетить храм.

6 и 7 января праздничные богослужения Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будет транслировать телеканал UA: Перший.

Богослужение на Сочельник 6 января 2022

16.45 — трансляция Всенощного бдения в Навечерие Рождества Христова из Свято-Михайловского Златоверхого собора.

19.30 — начало Великого повечерия с литией в Навечерие Рождества Христова из Патриаршего собора Воскресения Христового.

Богослужение на Рождество 7 января 2022

7.00 — Рождественская утреня и Архиерейская Божественная литургия Украинской греко-католической церкви.

9.00 — Божественная литургия ПЦУ.

9.00 — трансляция Рождественской литургии из Собора святой Троицы в Луцке. Эта церковь считается главной в епархии.

Посмотреть трансляцию богослужения можно будет также в Facebook и на YouTube.

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