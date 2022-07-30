30 липня багато хто відзначає День ангела Маргарити. В Україні величезна кількість жінок, які мають це ім’я – вони також святкують іменини. Багато хто не здогадується про походження цього імені, про його значення та характер людини, риси якого закладаються разом з ним.

Значення імені Маргарита

Ім’я Маргарита дуже поширене у всьому світі – з грецької воно перекладається як перлина. Історики запевняють, що воно перського походження, і перекладається як донька світла.

Маргарита часто має всі шанси стати діловою та рішучою леді. Логічне мислення та нестандартний підхід дозволить їй піднятися на вершину кар’єри, обминаючи своїх конкурентів.

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Привітання з Днем ​​ангела Маргарити у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих дівчат та жінок, а також нагадають про важливість їхнього імені.

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Маргарита, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане обминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

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Маргарита бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з днем ​​ангела!

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Маргарита, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

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Маргарита, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок!

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У День ангела бажаю тобі Маргарита, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

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Після липня настане серпень – час підготуватися до останніх літніх свят. Цей місяць порадує українців не лише важливими державними датами, а й професійними святами. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.