30 июля многие отмечают День ангела Маргариты. В Украине огромное количество женщин, которые обладают этим именем — они также празднуют именины. Многие не догадываются о происхождении этого имени, о его значении и характере человека, черты которого закладываются вместе с ним.
Значения имени Маргарита
Имя Маргарита очень распространенное во всем мире — с греческого оно переводится как жемчужина. Историки уверяют, что оно персидского похождения, и переводится как дочь света.
Маргарита зачастую имеет все шансы стать деловой и решительной леди. Логическое мышление и нестандартный подход позволит ей подняться на вершину карьеры, обходя своих конкурентов.
Поздравления с Днем ангела Маргариты в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых девушек и женщин, а также напомнят о важности их имени.
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С именинами Вас, Маргарита,
Поздравляю от чистого сердца!
Сердце будет для счастья открыто,
Для любви в нем открыта пусть дверца!
И витает вокруг Вас вся нежность,
Хочет ближе к любви находиться,
Вы прекрасны, как неба безбрежность!
Невозможно ведь в Вас не влюбиться!
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С Днем Ангела, Маргарита,
Жемчужинка в это мире.
Решительна ты, деловита,
И очень, очень красива.
С Днем Ангела, дорогая,
Будь нежною Маргариткой,
И я еще пожелаю
Идти по жизни с улыбкой!
***
Проблемы, хлопоты забыты
И счастье уж к тебе спешит.
С Днём ангела тебя я, Рита,
Хочу поздравить от души.
Любимая, пусть смех и радость
Наполнят сотни твоих дней.
И жизни приторная сладость
Становится всё лишь сильней.
***
Дорогая Маргарита,
Двери все тебе открыты,
Чтоб счастливой ты была,
Чтоб добиться ты смогла
В этой жизни своего —
только лучшего всего!
Буду радости желать,
В этот праздник процветать!
***
Маргарита — значит, жемчужина.
Вот какое имя красивое!
Это значит, что жизнь тебе суждена
И прекрасная, и счастливая.
В именины прими поздравления,
Пожелания самого лучшего.
Счастья, творчества, вдохновения,
И, конечно, счастливого случая!
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После июля наступит август — самое время подготовиться к последним летним праздникам. Этот месяц порадует украинцев не только важными государственными датами, но и профессиональными праздниками. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.