30 июля многие отмечают День ангела Маргариты. В Украине огромное количество женщин, которые обладают этим именем — они также празднуют именины. Многие не догадываются о происхождении этого имени, о его значении и характере человека, черты которого закладываются вместе с ним.

Значения имени Маргарита

Имя Маргарита очень распространенное во всем мире — с греческого оно переводится как жемчужина. Историки уверяют, что оно персидского похождения, и переводится как дочь света.

Маргарита зачастую имеет все шансы стать деловой и решительной леди. Логическое мышление и нестандартный подход позволит ей подняться на вершину карьеры, обходя своих конкурентов.

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Поздравления с Днем ангела Маргариты в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых девушек и женщин, а также напомнят о важности их имени.

***

С именинами Вас, Маргарита,

Поздравляю от чистого сердца!

Сердце будет для счастья открыто,

Для любви в нем открыта пусть дверца!

И витает вокруг Вас вся нежность,

Хочет ближе к любви находиться,

Вы прекрасны, как неба безбрежность!

Невозможно ведь в Вас не влюбиться!

***

С Днем Ангела, Маргарита,

Жемчужинка в это мире.

Решительна ты, деловита,

И очень, очень красива.

С Днем Ангела, дорогая,

Будь нежною Маргариткой,

И я еще пожелаю

Идти по жизни с улыбкой!

***

Проблемы, хлопоты забыты

И счастье уж к тебе спешит.

С Днём ангела тебя я, Рита,

Хочу поздравить от души.

Любимая, пусть смех и радость

Наполнят сотни твоих дней.

И жизни приторная сладость

Становится всё лишь сильней.

***

Дорогая Маргарита,

Двери все тебе открыты,

Чтоб счастливой ты была,

Чтоб добиться ты смогла

В этой жизни своего —

только лучшего всего!

Буду радости желать,

В этот праздник процветать!

***

Маргарита — значит, жемчужина.

Вот какое имя красивое!

Это значит, что жизнь тебе суждена

И прекрасная, и счастливая.

В именины прими поздравления,

Пожелания самого лучшего.

Счастья, творчества, вдохновения,

И, конечно, счастливого случая!

***

После июля наступит август — самое время подготовиться к последним летним праздникам. Этот месяц порадует украинцев не только важными государственными датами, но и профессиональными праздниками. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.