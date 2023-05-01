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Церковне свято 5 травня 2023 – традиції, забобони і народні прикмети

1 Травня 2023, 13:08
Асоян Каріна редакторка стрічки
Яке свято 5 травня
Джерело: Unsplash

5 травня християни вшановують пам’ять святого Луки. Цей день в народі називали Лукин.

Святий Лука був учнем апостола Павла і входив до числа 70 апостолів Христа. Відомий, як один із чотирьох євангелістів, перший іконописець і автор книги “Діяння Апостолів”.

Що не можна робити 5 травня

  • Не можна полювати.
  • Не можна рубати дерева.
  • Не можна розповідати поганий сон.
  • Не варто пекти млинці – на запах може злетітися нечисть.
  • Не можна ображати птахів, особливо зозулю.
  • Не можна ходити у ліс самому, інакше вас може забрати нечиста сила.
  • Не можна розкидати речі.

Свято Луки вважається сприятливим днем для висаджування цибулі. Цю культуру особливо цінували, адже казали, що вона має цілющі властивості. Цього дня намагалися з’їсти хоча б один шматок цибулі.

Також у цей день християни відвідують богослужіння і моляться апостолу, щоб отримати хороший урожай.

5 травня – народні прикмети

  • Якщо в цей день гроза, буде багатий врожай.
  • Цвітіння горобини в день Луки – до теплої погоди.
  • Заморозки вночі – несприятливий період для посіву.
  • Чисте небо – найближчими днями не буде опадів.
  • Якщо весь день кує зозуля – чекайте теплої погоди.
  • Якщо зацвіла черемха, то у травні можуть бути заморозки.
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