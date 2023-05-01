5 травня християни вшановують пам’ять святого Луки. Цей день в народі називали Лукин.

Святий Лука був учнем апостола Павла і входив до числа 70 апостолів Христа. Відомий, як один із чотирьох євангелістів, перший іконописець і автор книги “Діяння Апостолів”.

Що не можна робити 5 травня

Не можна полювати.

Не можна рубати дерева.

Не можна розповідати поганий сон.

Не варто пекти млинці – на запах може злетітися нечисть.

Не можна ображати птахів, особливо зозулю.

Не можна ходити у ліс самому, інакше вас може забрати нечиста сила.

Не можна розкидати речі.

Свято Луки вважається сприятливим днем для висаджування цибулі. Цю культуру особливо цінували, адже казали, що вона має цілющі властивості. Цього дня намагалися з’їсти хоча б один шматок цибулі.

Також у цей день християни відвідують богослужіння і моляться апостолу, щоб отримати хороший урожай.

5 травня – народні прикмети