5 травня християни вшановують пам’ять святого Луки. Цей день в народі називали Лукин.
Святий Лука був учнем апостола Павла і входив до числа 70 апостолів Христа. Відомий, як один із чотирьох євангелістів, перший іконописець і автор книги “Діяння Апостолів”.
Що не можна робити 5 травня
- Не можна полювати.
- Не можна рубати дерева.
- Не можна розповідати поганий сон.
- Не варто пекти млинці – на запах може злетітися нечисть.
- Не можна ображати птахів, особливо зозулю.
- Не можна ходити у ліс самому, інакше вас може забрати нечиста сила.
- Не можна розкидати речі.
Свято Луки вважається сприятливим днем для висаджування цибулі. Цю культуру особливо цінували, адже казали, що вона має цілющі властивості. Цього дня намагалися з’їсти хоча б один шматок цибулі.
Також у цей день християни відвідують богослужіння і моляться апостолу, щоб отримати хороший урожай.
5 травня – народні прикмети
- Якщо в цей день гроза, буде багатий врожай.
- Цвітіння горобини в день Луки – до теплої погоди.
- Заморозки вночі – несприятливий період для посіву.
- Чисте небо – найближчими днями не буде опадів.
- Якщо весь день кує зозуля – чекайте теплої погоди.
- Якщо зацвіла черемха, то у травні можуть бути заморозки.
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