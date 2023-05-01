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Церковный праздник 5 мая 2023 – традиции, суеверия и народные приметы

1 мая 2023, 13:08
Асоян Карина редактор ленты
Яке свято 5 травня
Источник: Unsplash

5 мая христиане чтят память святого Луки. Этот день в народе называли Лукин.

Святой Лука был учеником апостола Павла и входил в число 70 апостолов Христа. Известен как один из четырех евангелистов, первый иконописец и автор книги “Деяния Апостолов”.

Что нельзя делать 5 мая

  • Нельзя охотиться.
  • Нельзя рубить деревья.
  • Нельзя рассказывать плохой сон.
  • Не стоит печь блины — на запах может слететься нечисть.
  • Нельзя обижать птиц, особенно кукушку.
  • Нельзя ходить в лес самому, иначе вас может забрать нечистая сила.
  • Нельзя разбрасывать вещи.

Праздник Луки считается благоприятным днем для высадки лука. Эту культуру особенно ценили, ведь говорили что она обладает целебными свойствами. В этот день старались съесть хотя бы один кусок лука.

Также в этот день христиане посещают богослужения и молятся апостолу, чтобы получить хороший урожай.

5 мая — народные приметы

  • Если в этот день гроза, будет богатый урожай.
  • Цветение рябины в день Луки – к теплой погоде.
  • Заморозки ночью — неблагоприятный период для посева.
  • Чистое небо — в ближайшие дни не будет осадков.
  • Если весь день кует кукушка, ждите теплой погоды.
  • Если зацвела черемуха, то в мае могут быть заморозки.
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