5 мая христиане чтят память святого Луки. Этот день в народе называли Лукин.
Святой Лука был учеником апостола Павла и входил в число 70 апостолов Христа. Известен как один из четырех евангелистов, первый иконописец и автор книги “Деяния Апостолов”.
Что нельзя делать 5 мая
- Нельзя охотиться.
- Нельзя рубить деревья.
- Нельзя рассказывать плохой сон.
- Не стоит печь блины — на запах может слететься нечисть.
- Нельзя обижать птиц, особенно кукушку.
- Нельзя ходить в лес самому, иначе вас может забрать нечистая сила.
- Нельзя разбрасывать вещи.
Праздник Луки считается благоприятным днем для высадки лука. Эту культуру особенно ценили, ведь говорили что она обладает целебными свойствами. В этот день старались съесть хотя бы один кусок лука.
Также в этот день христиане посещают богослужения и молятся апостолу, чтобы получить хороший урожай.
5 мая — народные приметы
- Если в этот день гроза, будет богатый урожай.
- Цветение рябины в день Луки – к теплой погоде.
- Заморозки ночью — неблагоприятный период для посева.
- Чистое небо — в ближайшие дни не будет осадков.
- Если весь день кует кукушка, ждите теплой погоды.
- Если зацвела черемуха, то в мае могут быть заморозки.