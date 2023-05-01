5 мая христиане чтят память святого Луки. Этот день в народе называли Лукин.

Святой Лука был учеником апостола Павла и входил в число 70 апостолов Христа. Известен как один из четырех евангелистов, первый иконописец и автор книги “Деяния Апостолов”.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя охотиться.

Нельзя рубить деревья.

Нельзя рассказывать плохой сон.

Не стоит печь блины — на запах может слететься нечисть.

Нельзя обижать птиц, особенно кукушку.

Нельзя ходить в лес самому, иначе вас может забрать нечистая сила.

Нельзя разбрасывать вещи.

Праздник Луки считается благоприятным днем для высадки лука. Эту культуру особенно ценили, ведь говорили что она обладает целебными свойствами. В этот день старались съесть хотя бы один кусок лука.

Также в этот день христиане посещают богослужения и молятся апостолу, чтобы получить хороший урожай.

5 мая — народные приметы