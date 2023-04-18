18 квітня православні християни святкують третій день після Великодня – Світлий вівторок. Також сьогодні вшановують день святого мученика Феодула Солунського. В народі його ще називають Федул Вітряник або Федулів день.

18 квітня – день святого Феодула Солунського

День Феодула Солунського відзначається 18 квітня (за старим стилем – 5 квітня).

Феодул був учнем диякона Агафопода. Він вів благочестиве і чисте життя, був читцем і проповідником.

Одного разу Феодул побачив уві сні чоловіка у світлому вбрані. Той вкладав у долоні читця якийсь предмет. Коли ж Феодул розплющив очі, то побачив у своїх руках перстень, на якому зображений Хрест. Після цього юний проповідник почав займатися добрими справами, зокрема зцілювати хворих.

Феодула стратили під час переслідувань християн. Тіло мученика викинули в море, а коли його прибило до берега – християни таємно поховали святого.

Чого не можна робити 18 квітня 2023