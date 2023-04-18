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Церковне свято 18 квітня 2023: що не можна робити у Світлий вівторок

18 Квітня 2023, 11:37
Асоян Каріна редакторка стрічки
18 квітня 2023 року що не можна робити
Джерело: Unsplash

18 квітня православні християни святкують третій день після Великодня – Світлий вівторок. Також сьогодні вшановують день святого мученика Феодула Солунського. В народі його ще називають Федул Вітряник або Федулів день.

18 квітня – день святого Феодула Солунського

День Феодула Солунського відзначається 18 квітня (за старим стилем – 5 квітня).

Феодул був учнем диякона Агафопода. Він вів благочестиве і чисте життя, був читцем і проповідником.

Одного разу Феодул побачив уві сні чоловіка у світлому вбрані. Той вкладав у долоні читця якийсь предмет. Коли ж Феодул розплющив очі, то побачив у своїх руках перстень, на якому зображений Хрест.  Після цього юний проповідник почав займатися добрими справами, зокрема зцілювати хворих.

Феодула стратили під час переслідувань християн. Тіло мученика викинули в море, а коли його прибило до берега – християни таємно поховали святого.

Чого не можна робити 18 квітня 2023

  • Цього дня заборонено фізично працювати.
  • Не можна постити.
  • Не можна лаятися і сваритися.
  • Не можна сумувати.
  • Не можна проводити вінчання і поминати померлих.
  • Не можна пити алкогольні напої, окрім вина.
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