18 апреля православные христиане празднуют третий день после Пасхи — Светлый вторник. Также сегодня почитают день святого мученика Феодула Солунского. В народе его еще называют Федул Ветреник или Федулов день.

18 апреля — церковный праздник святого Феодула Солунского

День Феодула Солунского отмечается 18 апреля (по старому стилю — 5 апреля).

Феодул был учеником диакона Агафопода. Он вел благочестивую и чистую жизнь, был чтецом и проповедником.

Однажды Феодул увидел во сне человека в светлом одеянии. Тот вкладывал в ладони чтеца какой-то предмет. Когда же Феодул открыл глаза, то увидел в своих руках перстень, на котором изображен Крест. После этого юный проповедник начал заниматься добрыми делами, в частности: исцелять больных.

Феодула казнили во время преследований христиан. Тело мученика выбросили в море, а когда его прибило к берегу — христиане тайно похоронили святого.

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