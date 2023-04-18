18 апреля православные христиане празднуют третий день после Пасхи — Светлый вторник. Также сегодня почитают день святого мученика Феодула Солунского. В народе его еще называют Федул Ветреник или Федулов день.
18 апреля — церковный праздник святого Феодула Солунского
День Феодула Солунского отмечается 18 апреля (по старому стилю — 5 апреля).
Феодул был учеником диакона Агафопода. Он вел благочестивую и чистую жизнь, был чтецом и проповедником.
Однажды Феодул увидел во сне человека в светлом одеянии. Тот вкладывал в ладони чтеца какой-то предмет. Когда же Феодул открыл глаза, то увидел в своих руках перстень, на котором изображен Крест. После этого юный проповедник начал заниматься добрыми делами, в частности: исцелять больных.
Феодула казнили во время преследований христиан. Тело мученика выбросили в море, а когда его прибило к берегу — христиане тайно похоронили святого.
Что нельзя делать 18 апреля 2023 года
- В этот день запрещено физически работать.
- Нельзя поститься.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Нельзя грустить.
- Нельзя проводить венчания и поминать умерших.
- Нельзя пить алкогольные напитки, кроме вина.