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Церковный праздник 18 апреля 2023: что нельзя делать в Светлый вторник

18 апреля 2023, 11:37
Асоян Карина редактор ленты
18 квітня 2023 року що не можна робити
Источник: Unsplash

18 апреля православные христиане празднуют третий день после Пасхи — Светлый вторник. Также сегодня почитают день святого мученика Феодула Солунского. В народе его еще называют Федул Ветреник или Федулов день.

18 апреля — церковный праздник святого Феодула Солунского

День Феодула Солунского отмечается 18 апреля (по старому стилю — 5 апреля).

Феодул был учеником диакона Агафопода. Он вел благочестивую и чистую жизнь, был чтецом и проповедником.

Однажды Феодул увидел во сне человека в светлом одеянии. Тот вкладывал в ладони чтеца какой-то предмет. Когда же Феодул открыл глаза, то увидел в своих руках перстень, на котором изображен Крест. После этого юный проповедник начал заниматься добрыми делами, в частности: исцелять больных.

Феодула казнили во время преследований христиан. Тело мученика выбросили в море, а когда его прибило к берегу — христиане тайно похоронили святого.

Что нельзя делать 18 апреля 2023 года

  • В этот день запрещено физически работать.
  • Нельзя поститься.
  • Нельзя ругаться и ссориться.
  • Нельзя грустить.
  • Нельзя проводить венчания и поминать умерших.
  • Нельзя пить алкогольные напитки, кроме вина.
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