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Чи можна працювати на городі на Вознесіння Господнє: традиції та прикмети в цей день

22 Травня 2023, 13:24
Анна Голішевська редакторка стрічки
Свято
Джерело: Unsplash

Вознесіння Господнє вважається перехідним святом, адже воно прив’язане до Великодня. Щороку його святкують на 40 день після Воскресіння. У 2023 році Вознесіння Господнє припадає на 25 травня. Які заборони й традиції існують в цей день –  читайте в матеріалі.

Чи можна працювати на городі на Вознесіння Господнє

У цей день з давніх-давен не можна виконувати роботу по дому або на городі. Тобто, заборона стосується копання, сіяння, саджання та інших видів городніх робіт. Крім цього, на Вознесіння не можна:

  • будувати;
  • шити, в’язати, вишивати та прати;
  • не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити;
  • заборонено влаштовувати церемонії вінчання;
  • крім цього не можна плювати на землю.

Традиції святкування

Вознесіння Господнє вважається великим святом для віруючих. Тому вже напередодні в храмах починаються урочисті співи, а ввечері відбувається вечірня молитва. Віряни обов’язково йдуть до церкви, проводять цей день в молитвах. Важливо, що в цей день немає жодного посту, тому дозволено їсти будь-які страви.

Колись це свято вважали певним переходом весни у літо. Вважалося, що саме в цей період наступає справжня спека. Тоді під час святкування часто водили хороводи, співали, влаштовували гучні гуляння.

Крім цього, на Вознесіння пекли особливі пироги з начинням із зеленої цибулі. Вони називалися драбинками, адже згори на них робили прикраси у вигляді перекладин з тіста. Спочатку їх освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних та близьких людей.

​​Прикмети на Вознесіння Господнє

  1. Вважалося, що у цей день літо змінює весну, тож можна не боятися похолодань надалі.
  2. Якщо на Вознесіння гарна погода, то вона такою буде до самісінького Михайлова дня, 21 листопада.
  3. Якщо погода дощова, то це віщує неврожай та хвороби у худоби.
  4. Якщо на свято скупатися у річці, здоров’я буде міцним.
  5. Добрим знаком буде почути каркання ворони.
  6. Також наші предки на Воскресіння вмивалися росою. Вважалося, що в цей день вона стає цілющою.
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