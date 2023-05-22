Вознесіння Господнє вважається перехідним святом, адже воно прив’язане до Великодня. Щороку його святкують на 40 день після Воскресіння. У 2023 році Вознесіння Господнє припадає на 25 травня. Які заборони й традиції існують в цей день – читайте в матеріалі.

Чи можна працювати на городі на Вознесіння Господнє

У цей день з давніх-давен не можна виконувати роботу по дому або на городі. Тобто, заборона стосується копання, сіяння, саджання та інших видів городніх робіт. Крім цього, на Вознесіння не можна:

будувати;

шити, в’язати, вишивати та прати;

не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити;

заборонено влаштовувати церемонії вінчання;

крім цього не можна плювати на землю.

Традиції святкування

Вознесіння Господнє вважається великим святом для віруючих. Тому вже напередодні в храмах починаються урочисті співи, а ввечері відбувається вечірня молитва. Віряни обов’язково йдуть до церкви, проводять цей день в молитвах. Важливо, що в цей день немає жодного посту, тому дозволено їсти будь-які страви.

Колись це свято вважали певним переходом весни у літо. Вважалося, що саме в цей період наступає справжня спека. Тоді під час святкування часто водили хороводи, співали, влаштовували гучні гуляння.

Крім цього, на Вознесіння пекли особливі пироги з начинням із зеленої цибулі. Вони називалися драбинками, адже згори на них робили прикраси у вигляді перекладин з тіста. Спочатку їх освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних та близьких людей.

​​Прикмети на Вознесіння Господнє