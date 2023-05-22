Вознесение Господне считается переходным праздником, ведь он привязан к Пасхе. Ежегодно его празднуют на 40-й день после Воскресения. В 2023 году Вознесение Господне приходится на 25 мая. Какие запреты и традиции есть в этот день – читайте в материале.

Можно ли работать на огороде на Вознесение Господне

В этот день издревле нельзя выполнять работу по дому или на огороде. То есть запрет касается копания, сеяния, посадки и других видов огородных работ. Кроме этого, на Вознесение нельзя:

строить;

шить, вязать, вышивать и стирать;

нельзя унывать, думать о плохом, ссориться с родными и злословить;

запрещено устраивать церемонии венчания;

кроме этого нельзя плевать на землю.

Традиции празднования

Вознесение Господне считается большим праздником для верующих. Поэтому уже накануне в храмах начинается торжественное пение, а вечером проходит вечерняя молитва. Верующие обязательно идут в церковь, проводят этот день в молитвах. Важно, что в этот день нет поста, поэтому разрешено есть какие-либо блюда.

Когда-то этот праздник считали определенным переходом весны в лето. Считалось, что именно в этот период наступает настоящая жара. Тогда во время празднования часто водили хороводы, пели, устраивали громкие застолья.

Кроме этого, на вознесении пекли особые пироги с начинкой из зеленого лука. Они назывались стремянками, ведь сверху на них делали украшения в виде перекладин из теста. Сначала их освящали в церкви, а затем угощали ими родных и близких.

Приметы на Вознесение Господне