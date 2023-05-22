Вознесение Господне считается переходным праздником, ведь он привязан к Пасхе. Ежегодно его празднуют на 40-й день после Воскресения. В 2023 году Вознесение Господне приходится на 25 мая. Какие запреты и традиции есть в этот день – читайте в материале.
Можно ли работать на огороде на Вознесение Господне
В этот день издревле нельзя выполнять работу по дому или на огороде. То есть запрет касается копания, сеяния, посадки и других видов огородных работ. Кроме этого, на Вознесение нельзя:
- строить;
- шить, вязать, вышивать и стирать;
- нельзя унывать, думать о плохом, ссориться с родными и злословить;
- запрещено устраивать церемонии венчания;
- кроме этого нельзя плевать на землю.
Традиции празднования
Вознесение Господне считается большим праздником для верующих. Поэтому уже накануне в храмах начинается торжественное пение, а вечером проходит вечерняя молитва. Верующие обязательно идут в церковь, проводят этот день в молитвах. Важно, что в этот день нет поста, поэтому разрешено есть какие-либо блюда.
Когда-то этот праздник считали определенным переходом весны в лето. Считалось, что именно в этот период наступает настоящая жара. Тогда во время празднования часто водили хороводы, пели, устраивали громкие застолья.
Кроме этого, на вознесении пекли особые пироги с начинкой из зеленого лука. Они назывались стремянками, ведь сверху на них делали украшения в виде перекладин из теста. Сначала их освящали в церкви, а затем угощали ими родных и близких.
Приметы на Вознесение Господне
- Считалось, что в этот день лето сменяет весну, поэтому можно не бояться похолоданий в дальнейшем.
- Если на Вознесение хорошая погода, то она такова будет до самого Михайлова дня, 21 ноября.
- Если дождливая погода, то это предвещает неурожай и болезни у скота.
- Если на праздник искупаться в реке, здоровье будет крепким.
- Хорошим знаком будет услышать карканье вороны.
- Также наши предки на Воскресение умывались росой. Считалось, что в этот день она становится целебной.