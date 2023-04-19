Вознесіння Господнє – одне з найбільших таїнств, що належить до 12 головних церковних свят. Це свято також називають Вшестям та Знесінням.

Коли Вознесіння Господнє 2023

Вознесіння Господнє не має фіксованої дати, проте завжди припадає на четвер. Святкують цей день через 40 діб після Великодня.

У 2023 році Вознесіння Господнє відзначатимуть 26 травня.

Що означає свято Вознесіння

Вознесіння Господнє приурочене біблійній події. Ісус Христос після свого Воскресіння вознісся на небеса. Тому це свято символізує перемогу над смертю.

За біблійними розповідями, Ісус Христос після воскресіння провів на землі 40 днів. На останній день святий зібрав апостолів на горі Елеон у Віфанії. Там Він благословив своїх послідовників і вознісся на небеса до Раю.

Присутні побачили янголів, які повідомили, що Господь ще повернеться.

Що не можна робити на Вознесіння 2023

У свято Вознесіння існують свої традиції та заборони. В цей день не можна:

вінчатися;

сваритися;

лаятися;

відмовляти нужденним;

відвідувати кладовище;

згадувати померлих;

сумувати тощо.

Що робити на Вознесіння 2023

Напередодні свята розпочинаються урочисті богослужіння. Тому в цей день прийнято йти до церкви та молитися. Також потрібно відвідувати близьких і допомагати нужденним.