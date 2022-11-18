Рішення про встановлення головної ялинки України ухвалять після консультацій з силами оборони. Якщо святкове дерево встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.

Так, комісія Київради з питань культури, туризму та громадських комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення ялинки у столиці під час війни. Її автор Наталія Попович.

Комісія порекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та економії електроенергії. Але не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку зовсім.

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Також там зазначили, що і не планували ставити дерево за бюджетні гроші, кошти нададуть меценати.

– Рішення чи встановлювати ялинку, ми будемо ухвалювати виходячи з ситуації. Але я вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва і Нового року буде неправильним сигналом. Адже всі ми віримо, що добро переможе зло, світло переможе темряву. Українці сьогодні демонструють всьому світу незламність нашого духу, – прокоментувала голова комісії Київрада Вікторія Муха.

Остаточне рішення ухвалять після консультації з військовими. Крім того, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко сказала, ялинка буде підсвічуватися за допомогою генератора і лише в певні дні.

– Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор… Після свят ми зможемо передати його в установу критичної інфраструктури чи на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічувати ялинку будуть тільки в певні дні чи години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня і 7 січня) і в Новий рік, – зазначила вона.

Ярмарки та концертів біля ялинки не буде.