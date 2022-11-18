Решение об установке главной елки Украины примут после консультаций с силами обороны. Если праздничное дерево будут устанавливать, то исключительно за счет меценатов.

Так, комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций рассмотрела петицию относительно неуместности установки елки в столице во время войны. Ее автор Наталья Попович.

Комиссия порекомендовала профильным департаментам учесть все предложения по неиспользования бюджетных средств, соблюдение мер безопасности и экономии электроэнергии. Но не поддержала петицию в части предложения не устанавливать елку совсем.

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Также там отметили, что и не планировали ставить дерево за бюджетные деньги, средства предоставят меценаты.

— Решение устанавливать ли елку, мы будем принимать исходя из ситуации. Но я считаю, что отказ от одного из главных символов празднования Рождества и Нового Года будет неправильным сигналом. Ведь все мы верим, что добро победит зло, свет победит тьму. Украинцы сегодня демонстрируют всему миру несокрушимость нашего духа, — прокомментировала председатель комиссии Киевсовет Виктория Муха.

Окончательное решение примут после консультации с военными. Кроме того, заместительница председателя КМДА Анна Старостенко сказала, елка будет подсвечиваться с помощью генератора и лишь в определенные дни.

— Нам готовы предоставить и само новогоднее дерево, и украшения, а также генератор… После праздников мы сможем передать его в учреждение критической инфраструктуры или на фронт. Также мы рассматриваем вариант, что подсвечивать елку будут только в определенные дни или часы. Например, в день открытия 19 декабря, на Рождество (25 декабря и 7 января) и в Новый год, — отметила она.

Ярмарки и концертов возле елки не будет.