Сьогодні, 3 червня, 100 днів російсько-української війни. 24 лютого РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За цей період життя громадян нашої країни змінилося кардинально – цінності вже не ті, побут інший, та й звички відрізняються від тих, що були.

Напевно кожен українець пам’ятає ранок 24 лютого і той момент, коли вперше дізнався, що почалася війна – хтось почув вибухи, комусь зателефонували, а хтось увімкнув новини.

У кожного ці три з гаком місяці з чимось асоціюються. 100 днів, як ми всі живемо в лютому, 100 днів, як сирена стала будильником, 100 днів, як кожен знає напрямок російського корабля.

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Картинки-асоціації про 100 днів війни – в матеріалі.



