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При слове Град думаем не о погоде: картинки-ассоциации о 100 днях войны

3 июня 2022, 10:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
При слове Град думаем не о погоде: картинки-ассоциации о 100 днях войны
Источник: Depositphotos

Сегодня, 3 июня, 100 дней российско-украинской войны. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжения в Украину. За этот период жизнь граждан нашей страны изменилась кардинально — ценности уже не те, быт другой, да и привычки отличаются от тех, что были.

Наверняка каждый украинец помнит утро 24 февраля и тот момент, когда впервые узнал, что началась война — кто-то услышал взрывы, кому-то позвонили, а кто-то включил новости.

У каждого эти три с лишним месяца ассоциируются с чем-то. 100 дней, как мы все живем в феврале, 100 дней, как сирена стала будильником, 100 дней, как каждый знает направление российского корабля.

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100 днів війни
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