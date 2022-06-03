Сегодня, 3 июня, 100 дней российско-украинской войны. 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжения в Украину. За этот период жизнь граждан нашей страны изменилась кардинально — ценности уже не те, быт другой, да и привычки отличаются от тех, что были.

Наверняка каждый украинец помнит утро 24 февраля и тот момент, когда впервые узнал, что началась война — кто-то услышал взрывы, кому-то позвонили, а кто-то включил новости.

У каждого эти три с лишним месяца ассоциируются с чем-то. 100 дней, как мы все живем в феврале, 100 дней, как сирена стала будильником, 100 дней, как каждый знает направление российского корабля.

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