Чорна п’ятниця 2022: чи стали менше купувати і скільки коштів витратили українці

У 2022 році у Чорну п’ятницю (25 листопада) українці здійснили покупок майже на третину менше, ніж торік.

Про це повідомив Український процесінговий центр (UPC), який проаналізував дані про покупки власників карток 19 українських банків.

– Кількість покупок скоротилась на 30%, а власники карток витратили в цей день на 10% менше. Слід зазначити, що середня сума оплати суттєво збільшилась (на 28%) та склала 839 грн, – зауважили в UPC.

Згідно з дослідженням, оплати у торгових точках та магазинах у порівнянні з 2021 роком зменшилися як у кількості, так і у оборотах: на 36% та 24% відповідно. А середня сума чеку склала 335 грн, що на 19% більше тогорічного показника.

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На 12% скоротилась й кількість покупок в інтернет-магазинах, а грошові обороти знизились на 4% в порівнянні з минулим роком.

Водночас середня сума транзакції в інтернеті становила 1 916 грн (на 9% більше, ніж торік).

– Цьогоріч загальна кількість оплат під час розпродажів Чорної п’ятниці значно відрізняється від тогорічних показників: українці здійснювали менше покупок та витратили менше, але середня сума операції суттєво збільшилась, – підсумували аналітики.

Джерело: UPC