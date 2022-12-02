Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Чорна п’ятниця 2022: чи стали менше купувати і скільки коштів витратили українці

2 Грудня 2022, 17:03
Валентина Чорна редакторка стрічки
Чорна п'ятниця: лайфхаки для покупок

У 2022 році у Чорну п’ятницю (25 листопада) українці здійснили покупок майже на третину менше, ніж торік.

Про це повідомив Український процесінговий центр (UPC), який проаналізував дані про покупки власників карток 19 українських банків.

– Кількість покупок скоротилась на 30%, а власники карток витратили в цей день на 10% менше. Слід зазначити, що середня сума оплати суттєво збільшилась (на 28%) та склала 839 грн, – зауважили в UPC.

Згідно з дослідженням, оплати у торгових точках та магазинах у порівнянні з 2021 роком зменшилися як у кількості, так і у оборотах: на 36% та 24% відповідно. А середня сума чеку склала 335 грн, що на 19% більше тогорічного показника.

Зараз дивляться

На 12% скоротилась й кількість покупок в інтернет-магазинах, а грошові обороти знизились на 4% в порівнянні з минулим роком.

Водночас середня сума транзакції в інтернеті становила 1 916 грн (на 9% більше, ніж торік).

– Цьогоріч загальна кількість оплат під час розпродажів Чорної п’ятниці значно відрізняється від тогорічних показників: українці здійснювали менше покупок та витратили менше, але середня сума операції суттєво збільшилась, – підсумували аналітики.

Читайте також:
Чорна п’ятниця 2022: чи стали менше купувати і скільки коштів витратили українціДень ЗСУ та Різдво Христове: календар свят на грудень 2022

Джерело: UPC

Теги
Чорна п’ятниця
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь