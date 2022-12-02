Черная пятница 2022: стали ли меньше покупать и сколько средств потратили украинцы

В 2022 году в Черную пятницу (25 ноября) украинцы совершили покупок почти на треть меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил Украинский процессинговый центр (UPC), проанализировавший данные о покупках владельцев карт 19 украинских банков.

– Количество покупок сократилось на 30%, а владельцы карт потратили в этот день на 10% меньше. Следует отметить, что средняя сумма оплаты существенно увеличилась (на 28%) и составила 839 грн, — отметили в UPC.

Согласно исследованию, оплаты в торговых точках и магазинах по сравнению с 2021 годом уменьшились как в количестве, так и в оборотах: на 36% и 24% соответственно. А средняя сумма чека составила 335 грн, что на 19% больше показателя прошлого года.

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На 12% сократилось и количество покупок в интернет-магазинах, а обороты снизились на 4% по сравнению с прошлым годом.

В то же время средняя сумма транзакции в интернете составила 1 916 грн (на 9% больше, чем в прошлом году).

— В этом году общее количество оплат во время распродаж Черной пятницы значительно отличается от прошлогодних показателей: украинцы совершали меньше покупок и потратили меньше, но средняя сумма операции существенно увеличилась, — подытожили аналитики.

Источник: UPC