Великдень 2023 за юліанським календарем святкують 16 квітня. Традиційно в цей день віряни відвідують богослужіння.

Воєнний час не скасовує святкування Великодня, однак через комендантську годину доведеться адаптуватися до змін. У Києві вірянам дозволили залишитися у храмах на всю ніч – прийти в суботу до початку комендантської години та залишитися до її завершення.

Однак якщо ви не маєте можливості відвідати храм, великоднє богослужіння можна подивитися онлайн.

Онлайн-трансляція богослужіння на Великдень 2023

Графік богослужінь на Великдень 2023

15 квітня

Епіфаній очолить у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисті богослужіння: полуношницю, хресний хід, Великодню ранню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого.

Богослужіння триватиме з 23:00 до 4:00, а хресний хід розпочнеться о 23:50.

16 квітня

О 6:00 ранку в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври розпочнеться перше великоднє богослужіння ПЦУ, яке очолить в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій.

СБУ вже попередила про можливі провокації ворога на Великдень і закликала українців йти в укриття під час сигналу повітряної тривоги, не затримуватися у храмах під час освячення великоднього кошика без потреби. Також краще обмежити відвідування масових заходів у свято і не порушувати комендантську годину.