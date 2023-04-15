Пасху 2023 по юлианскому календарю празднуют 16 апреля. Традиционно в этот день верующие посещают богослужения.

Военное время не отменяет празднование Пасхи, однако из-за комендантского часа придется адаптироваться к изменениям. В Киеве верующим разрешили остаться в храмах на всю ночь — прийти в субботу до начала комендантского часа и остаться до его завершения.

Однако если у вас нет возможности посетить храм, пасхальное богослужение можно посмотреть онлайн.

Онлайн-трансляция богослужения на Пасху 2023

График богослужений на Пасху 2023

15 апреля

Епифаний возглавит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную раннюю и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Богослужение продлится с 23:00 до 4:00, а крестный ход начнется в 23:50.

16 апреля

В 6:00 утра в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры начнется первое пасхальное богослужение ПЦУ, которое возглавит и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.

СБУ уже предупредила о возможных провокациях врага на Пасху и призвала украинцев идти в укрытие во время сигнала воздушной тревоги, не задерживаться в храмах во время освящения пасхальной корзины без надобности. Также лучше ограничить посещение массовых мероприятий в праздник и не нарушать комендантский час.