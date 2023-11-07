У грудні 2023 року українці відзначатимуть величезну кількість свят, зокрема й церковних. Щорічно з важливими датами приходять і додаткові вихідні, але в умовах воєнного стану, який було введено 24 лютого 2022 року, їх в Україні скасовано.

Так, у грудні 2023 року на нас чекає 11 вихідних і 20 робочих днів.

Вихідні в грудні 2023

2-3 грудня

9-10 грудня

16-17 грудня

23-24 грудня

30-31 грудня

І нехай вихідних у грудні 2023 не так вже й багато, воєнний стан не скасовує свят. Наприклад, 6 грудня діти радітимуть подарункам від Святого Миколая, на 24 число припадає Святвечір, а на останній день у році – День святої Маланки.

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Новий рік не за горами – саме час дізнатися, які свята чекають на українців у 2024 році. Календар свят 2024 року на Фактах ICTV допоможе підготуватися до важливих подій заздалегідь.