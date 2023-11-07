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Без исключений даже для Рождества: сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре 2023

7 ноября 2023, 08:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Новий рік, бокали
Источник: Pexels

В декабре 2023 года украинцы будут отмечать огромное количество праздников, в том числе и церковных. Ежегодно с важными датами приходят и дополнительные выходные, но в условиях военного положения, которое было введено 24 февраля 2022 года, они в Украине отменяются.

Так, в декабре 2023 года нас ждет 11 выходных и 20 рабочих дней.

Выходные в декабре 2023

  • 2-3 декабря
  • 9-10 декабря
  • 16-17 декабря
  • 23-24 декабря
  • 30-31 декабря

И пусть выходных в декабре 2023 года не так уж и много, военное положение не отменяет праздников. К примеру, 6 декабря дети будут радоваться подаркам от Святого Николая, на 24 число приходится Сочельник, а на последний день в году — День святой Маланки.

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