В декабре 2023 года украинцы будут отмечать огромное количество праздников, в том числе и церковных. Ежегодно с важными датами приходят и дополнительные выходные, но в условиях военного положения, которое было введено 24 февраля 2022 года, они в Украине отменяются.

Так, в декабре 2023 года нас ждет 11 выходных и 20 рабочих дней.

Выходные в декабре 2023

2-3 декабря

9-10 декабря

16-17 декабря

23-24 декабря

30-31 декабря

И пусть выходных в декабре 2023 года не так уж и много, военное положение не отменяет праздников. К примеру, 6 декабря дети будут радоваться подаркам от Святого Николая, на 24 число приходится Сочельник, а на последний день в году — День святой Маланки.

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