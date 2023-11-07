В декабре 2023 года украинцы будут отмечать огромное количество праздников, в том числе и церковных. Ежегодно с важными датами приходят и дополнительные выходные, но в условиях военного положения, которое было введено 24 февраля 2022 года, они в Украине отменяются.
Так, в декабре 2023 года нас ждет 11 выходных и 20 рабочих дней.
Выходные в декабре 2023
- 2-3 декабря
- 9-10 декабря
- 16-17 декабря
- 23-24 декабря
- 30-31 декабря
И пусть выходных в декабре 2023 года не так уж и много, военное положение не отменяет праздников. К примеру, 6 декабря дети будут радоваться подаркам от Святого Николая, на 24 число приходится Сочельник, а на последний день в году — День святой Маланки.
Новый год не за горами — самое время узнать, какие праздники и когда ждут украинцев в 2024 году. Календарь праздников 2024 года на Фактах ICTV поможет подготовиться к важным событиям заранее.