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Календар свят на 2024 рік: що та коли відзначатимуть українці

19 Жовтня 2023, 20:09
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
2024 рік
Джерело: Pixabay

У 2024 році матимемо у календарі на один день більше, адже рік — високосний. Утім, це не влине на новий календар свят 2024. У ньому так само буде багато дат та можливостей відзначити державні, церковні, професійна та неофіційні свята та визначні дні. Згідно з календарем, наступного року передбачено 262 робочі дні та 104 вихідні.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану святкові дні не вважаються вихідними, як у мирний час. Йдеться зокрема, про великі державні та церковні дати. Згідно зі змінами у законі, Різдво в Україні офіційно відзначатиметься один раз на рік – 25 грудня. Пропонуємо ознайомитися із детальним календарем святкових дат на 2024 рік у матеріалі Фактів. Life.

Державні свята в 2024 році

  • 1 січня – Новий рік
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 1 травня – День праці
  • 5 травня – Великдень
  • 8 травня – День пам’яті тa перемоги над нацизмом
  • 23 червня – Трійця
  • 28 червня – День Конcтитуції України
  • 15 липня – День Української Державності
  • 24 серпня – День Незaлежності України
  • 1 жовтня – День захисника та захисниці України
  • 25 грудня – Різдво Христове

Свята та пам’ятні дати в січні 2024

  • 1 січня – Новий Рік
  • 6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 12 січня – Тетянин день
  • 14 Січня – Старий новий Рік
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня – День Соборності і Свободи України
  • 26 січня – Всесвітній день митниці
  • 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра

Свята та пам’ятні дати в лютому 2024

  • 2 лютого – Стрітення Господнє
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена та День безпечного інтернету
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 13 лютого – Всесвітній день радіо
  • 14 лютого – День святого Валентина та День компʼютерника
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Свята та пам’ятні дати в березні 2024

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – Міжнародний день диджея та День землевпорядника
  • 11 березня – початок Масляної
  • 14 березня – День захисту прав споживачів
  • 17 березня – кінець Масляної
  • 18 березня – початок Великого посту
  • 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
  • 21 березня – Всесвітній день поезії та Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
  • 25 березня – День Служби безпеки України та Благовіщення Діви Марії
  • 26 березня – День Національної гвардії
  • 27 березня – Міжнародний день театру

Свята та пам’ятні дати в квітні 2024

  • 1 квітня – День сміху (День дурня)
  • 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм, Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, День геолога
  • 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня – День кримінального розшуку
  • 17 квітня – День пожежної охорони
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць та День пам’ятників історії тa культури
  • 20 квітня – День довкілля
  • 22 квітня – День працівника Державної кримінально-виконавчої служби
  • 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
  • 25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя)
  • 26 квітня – День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю

Свята та пам’ятні дати в травні 2024

  • 1 травня –  День праці
  • 3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси)
  • 4 травня – кінець Великого посту
  • 5 травня – Великдень
  • 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та Міжнародний день Червоного Хреста
  • 12 травня – День матері та Всесвітній день медичних сестер
  • 15 травня – Міжнародний день сімʼї
  • 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку тa інформаційного суспільства
  • 18 травня – День науки, День Європи в Україні та Міжнародний день музеїв
  • 19 травня – Всеукраїнський день працівників культури, День пам’ятi жертв політичних репресій
  • 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день лікаря-травматолога
  • 23 травня – Свято Героїв
  • 24 травня – День зварювальника та День слов’янської писемності тa культури
  • 25 травня – День філолога та Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя
  • 26 травня – День хіміка та День Києва
  • 28 травня – День прикордонника
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну

Свята та пам’ятні дати в червні 2024

  • 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
  • 6 червня – День журналіста в Україні
  • 13 червня – Вознесіння Господнє
  • 14 червня – Всесвітній день донора
  • 16 червня – День медичного працівника
  • 16-20 червня – Курбан-байрам
  • 19 червня – День фермера
  • 20 червня – Всесвітній день біженців
  • 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні
  • 23 червня –  Трійця
  • 25 червня – День митника України
  • 28 червня – День Конституції України

Свята та пам’ятні дати в липні 2024

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – День податківця України
  • 6 липня – День військ ППО Збpойних сил України
  • 7 липня – День Військово-морських сил Укpаїни та Різдво Іоанна Предтечі
  • 12 липня –  Святих апостолів Петра і Павла
  • 14 липня – День рибалки
  • 15 липня –  День Української Державності
  • 21 липня – День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості
  • 28 липня – День флоту України

Свята та пам’ятні дати в серпні 2023

  • 1 серпня – День інкасатора та Маковія
  • 2 серпня – День аеромобільних військ
  • 4 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
  • 6 серпня –  Преображення Господнє, або Яблучний Спас
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 11 серпня – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та День археолога
  • 16 серпня – Горіховий Спас
  • 23 серпня – День Державного Прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 25 серпня – День шахтаря
  • 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя
  • 31 серпня – День авіації України та Всесвітній день блогера

Свята та пам’ятні дати у вересні 2024

  • 1 вересня – День знань та День підприємця
  • 2 вересня – День нотаріату
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня – Міжнародний день краси
  • 12 вересня – День програміста
  • 14 вересня – Воздвиження хреста Господнього, День українського кіно та День танкових військ України
  • 17 вересня – День рятувальника України
  • 18 вересня – День HR-менеджера
  • 27 вересня –  Всесвітній день туризму
  • 30 вересня – День всиновлення, Міжнародний день перекладача та Всеукраїнский день бібліотек

Свята та пам’ятні дати в жовтні 2024

  • 1 жовтня – День захисників та захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці, Міжнародний день літніх людей
  • 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
  • 6 жовтня – День вчителя в Україні
  • 7 жовтня – Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора
  • 8 жовтня – День юриста
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора
  • 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я
  • 13 жовтня – День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби та День художника
  • 14 жовтня – День українського козацтва
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
  • 27 жовтня – День автомобіліста, День української писемності та мови
  • 31 жовтня – Геловін

Свята та пам’ятні дати в  листопаді 2024

  • 3 листопада – День працівника соціальної сфери, День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
  • 4 листопада – День залізничника
  • 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів
  • 20 листопада – Всесвітній день дитини
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці
  • 22 листопада – День свободи
  • 23 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів
  • 30 листопада – Святого апостола Андрія Первозванного

Свята та пам’ятні дати в грудні 2024

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 4 грудня – День обіймів
  • 6 грудня – День Збройних сил України та День святого Миколая
  • 7 грудня – День місцевого самоврядування
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
  • 12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx сил України
  • 14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
  • 22 грудня – День енергетика
  • 22 грудня – День дипломатичної служби України
  • 25 грудня – Різдво Христове
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