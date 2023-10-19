У 2024 році матимемо у календарі на один день більше, адже рік — високосний. Утім, це не влине на новий календар свят 2024. У ньому так само буде багато дат та можливостей відзначити державні, церковні, професійна та неофіційні свята та визначні дні. Згідно з календарем, наступного року передбачено 262 робочі дні та 104 вихідні.
Нагадаємо, що під час дії воєнного стану святкові дні не вважаються вихідними, як у мирний час. Йдеться зокрема, про великі державні та церковні дати. Згідно зі змінами у законі, Різдво в Україні офіційно відзначатиметься один раз на рік – 25 грудня. Пропонуємо ознайомитися із детальним календарем святкових дат на 2024 рік у матеріалі Фактів. Life.
Державні свята в 2024 році
- 1 січня – Новий рік
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 1 травня – День праці
- 5 травня – Великдень
- 8 травня – День пам’яті тa перемоги над нацизмом
- 23 червня – Трійця
- 28 червня – День Конcтитуції України
- 15 липня – День Української Державності
- 24 серпня – День Незaлежності України
- 1 жовтня – День захисника та захисниці України
- 25 грудня – Різдво Христове
Свята та пам’ятні дати в січні 2024
- 1 січня – Новий Рік
- 6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 12 січня – Тетянин день
- 14 Січня – Старий новий Рік
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 22 січня – День Соборності і Свободи України
- 26 січня – Всесвітній день митниці
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра
Свята та пам’ятні дати в лютому 2024
- 2 лютого – Стрітення Господнє
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого – Міжнародний день бармена та День безпечного інтернету
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 13 лютого – Всесвітній день радіо
- 14 лютого – День святого Валентина та День компʼютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
Свята та пам’ятні дати в березні 2024
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день диджея та День землевпорядника
- 11 березня – початок Масляної
- 14 березня – День захисту прав споживачів
- 17 березня – кінець Масляної
- 18 березня – початок Великого посту
- 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21 березня – Всесвітній день поезії та Міжнародний день лялькаря
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
- 25 березня – День Служби безпеки України та Благовіщення Діви Марії
- 26 березня – День Національної гвардії
- 27 березня – Міжнародний день театру
Свята та пам’ятні дати в квітні 2024
- 1 квітня – День сміху (День дурня)
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм, Міжнародний день дитячої книги
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, День геолога
- 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День кримінального розшуку
- 17 квітня – День пожежної охорони
- 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць та День пам’ятників історії тa культури
- 20 квітня – День довкілля
- 22 квітня – День працівника Державної кримінально-виконавчої служби
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
- 25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя)
- 26 квітня – День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
Свята та пам’ятні дати в травні 2024
- 1 травня – День праці
- 3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси)
- 4 травня – кінець Великого посту
- 5 травня – Великдень
- 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та Міжнародний день Червоного Хреста
- 12 травня – День матері та Всесвітній день медичних сестер
- 15 травня – Міжнародний день сімʼї
- 17 травня – Всесвітній день електрозв’язку тa інформаційного суспільства
- 18 травня – День науки, День Європи в Україні та Міжнародний день музеїв
- 19 травня – Всеукраїнський день працівників культури, День пам’ятi жертв політичних репресій
- 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день лікаря-травматолога
- 23 травня – Свято Героїв
- 24 травня – День зварювальника та День слов’янської писемності тa культури
- 25 травня – День філолога та Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя
- 26 травня – День хіміка та День Києва
- 28 травня – День прикордонника
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну
Свята та пам’ятні дати в червні 2024
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 13 червня – Вознесіння Господнє
- 14 червня – Всесвітній день донора
- 16 червня – День медичного працівника
- 16-20 червня – Курбан-байрам
- 19 червня – День фермера
- 20 червня – Всесвітній день біженців
- 22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні
- 23 червня – Трійця
- 25 червня – День митника України
- 28 червня – День Конституції України
Свята та пам’ятні дати в липні 2024
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – День податківця України
- 6 липня – День військ ППО Збpойних сил України
- 7 липня – День Військово-морських сил Укpаїни та Різдво Іоанна Предтечі
- 12 липня – Святих апостолів Петра і Павла
- 14 липня – День рибалки
- 15 липня – День Української Державності
- 21 липня – День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості
- 28 липня – День флоту України
Свята та пам’ятні дати в серпні 2023
- 1 серпня – День інкасатора та Маковія
- 2 серпня – День аеромобільних військ
- 4 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
- 6 серпня – Преображення Господнє, або Яблучний Спас
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
- 11 серпня – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини
- 12 серпня – Міжнародний день молоді
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та День археолога
- 16 серпня – Горіховий Спас
- 23 серпня – День Державного Прапора України
- 24 серпня – День Незалежності України
- 25 серпня – День шахтаря
- 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя
- 31 серпня – День авіації України та Всесвітній день блогера
Свята та пам’ятні дати у вересні 2024
- 1 вересня – День знань та День підприємця
- 2 вересня – День нотаріату
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня – Міжнародний день краси
- 12 вересня – День програміста
- 14 вересня – Воздвиження хреста Господнього, День українського кіно та День танкових військ України
- 17 вересня – День рятувальника України
- 18 вересня – День HR-менеджера
- 27 вересня – Всесвітній день туризму
- 30 вересня – День всиновлення, Міжнародний день перекладача та Всеукраїнский день бібліотек
Свята та пам’ятні дати в жовтні 2024
- 1 жовтня – День захисників та захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці, Міжнародний день літніх людей
- 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
- 6 жовтня – День вчителя в Україні
- 7 жовтня – Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора
- 8 жовтня – День юриста
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора
- 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я
- 13 жовтня – День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби та День художника
- 14 жовтня – День українського козацтва
- 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
- 27 жовтня – День автомобіліста, День української писемності та мови
- 31 жовтня – Геловін
Свята та пам’ятні дати в листопаді 2024
- 3 листопада – День працівника соціальної сфери, День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
- 4 листопада – День залізничника
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів
- 20 листопада – Всесвітній день дитини
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 22 листопада – День свободи
- 23 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів
- 30 листопада – Святого апостола Андрія Первозванного
Свята та пам’ятні дати в грудні 2024
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
- 4 грудня – День обіймів
- 6 грудня – День Збройних сил України та День святого Миколая
- 7 грудня – День місцевого самоврядування
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx сил України
- 14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
- 22 грудня – День енергетика
- 22 грудня – День дипломатичної служби України
- 25 грудня – Різдво Христове
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