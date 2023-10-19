У 2024 році матимемо у календарі на один день більше, адже рік — високосний. Утім, це не влине на новий календар свят 2024. У ньому так само буде багато дат та можливостей відзначити державні, церковні, професійна та неофіційні свята та визначні дні. Згідно з календарем, наступного року передбачено 262 робочі дні та 104 вихідні.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану святкові дні не вважаються вихідними, як у мирний час. Йдеться зокрема, про великі державні та церковні дати. Згідно зі змінами у законі, Різдво в Україні офіційно відзначатиметься один раз на рік – 25 грудня. Пропонуємо ознайомитися із детальним календарем святкових дат на 2024 рік у матеріалі Фактів. Life.

Державні свята в 2024 році

1 січня – Новий рік

8 березня – Міжнародний жіночий день

1 травня – День праці

5 травня – Великдень

8 травня – День пам’яті тa перемоги над нацизмом

23 червня – Трійця

28 червня – День Конcтитуції України

15 липня – День Української Державності

24 серпня – День Незaлежності України

1 жовтня – День захисника та захисниці України

25 грудня – Різдво Христове

Свята та пам’ятні дати в січні 2024

1 січня – Новий Рік

6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)

12 січня – Тетянин день

14 Січня – Старий новий Рік

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності і Свободи України

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Свята та пам’ятні дати в лютому 2024

2 лютого – Стрітення Господнє

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена та День безпечного інтернету

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

13 лютого – Всесвітній день радіо

14 лютого – День святого Валентина та День компʼютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Свята та пам’ятні дати в березні 2024

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – Міжнародний день диджея та День землевпорядника

11 березня – початок Масляної

14 березня – День захисту прав споживачів

17 березня – кінець Масляної

18 березня – початок Великого посту

19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21 березня – Всесвітній день поезії та Міжнародний день лялькаря

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз

25 березня – День Служби безпеки України та Благовіщення Діви Марії

26 березня – День Національної гвардії

27 березня – Міжнародний день театру

Свята та пам’ятні дати в квітні 2024

1 квітня – День сміху (День дурня)

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм, Міжнародний день дитячої книги

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра

7 квітня – Всесвітній день здоров’я, День геолога

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня – День кримінального розшуку

17 квітня – День пожежної охорони

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць та День пам’ятників історії тa культури

20 квітня – День довкілля

22 квітня – День працівника Державної кримінально-виконавчої служби

23 квітня – Всеукраїнський день психолога

25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя)

26 квітня – День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

29 квітня – Міжнародний день танцю

Свята та пам’ятні дати в травні 2024

1 травня – День праці

3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси)

4 травня – кінець Великого посту

5 травня – Великдень

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та Міжнародний день Червоного Хреста

12 травня – День матері та Всесвітній день медичних сестер

15 травня – Міжнародний день сімʼї

17 травня – Всесвітній день електрозв’язку тa інформаційного суспільства

18 травня – День науки, День Європи в Україні та Міжнародний день музеїв

19 травня – Всеукраїнський день працівників культури, День пам’ятi жертв політичних репресій

20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога та Всесвітній день лікаря-травматолога

23 травня – Свято Героїв

24 травня – День зварювальника та День слов’янської писемності тa культури

25 травня – День філолога та Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя

26 травня – День хіміка та День Києва

28 травня – День прикордонника

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

31 травня – Всесвітній день без тютюну

Свята та пам’ятні дати в червні 2024

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

6 червня – День журналіста в Україні

13 червня – Вознесіння Господнє

14 червня – Всесвітній день донора

16 червня – День медичного працівника

16-20 червня – Курбан-байрам

19 червня – День фермера

20 червня – Всесвітній день біженців

22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні

23 червня – Трійця

25 червня – День митника України

28 червня – День Конституції України

Свята та пам’ятні дати в липні 2024

1 липня – День архітектури України

2 липня – День податківця України

6 липня – День військ ППО Збpойних сил України

7 липня – День Військово-морських сил Укpаїни та Різдво Іоанна Предтечі

12 липня – Святих апостолів Петра і Павла

14 липня – День рибалки

15 липня – День Української Державності

21 липня – День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості

28 липня – День флоту України

Свята та пам’ятні дати в серпні 2023

1 серпня – День інкасатора та Маковія

2 серпня – День аеромобільних військ

4 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України

6 серпня – Преображення Господнє, або Яблучний Спас

8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

11 серпня – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини

12 серпня – Міжнародний день молоді

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці та День археолога

16 серпня – Горіховий Спас

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

25 серпня – День шахтаря

29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя

31 серпня – День авіації України та Всесвітній день блогера

Свята та пам’ятні дати у вересні 2024

1 вересня – День знань та День підприємця

2 вересня – День нотаріату

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня – Міжнародний день краси

12 вересня – День програміста

14 вересня – Воздвиження хреста Господнього, День українського кіно та День танкових військ України

17 вересня – День рятувальника України

18 вересня – День HR-менеджера

27 вересня – Всесвітній день туризму

30 вересня – День всиновлення, Міжнародний день перекладача та Всеукраїнский день бібліотек

Свята та пам’ятні дати в жовтні 2024

1 жовтня – День захисників та захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці, Міжнародний день літніх людей

4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня – Всесвітній день вчителів

6 жовтня – День вчителя в Україні

7 жовтня – Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора

8 жовтня – День юриста

9 жовтня – Всесвітній день пошти та День рієлтора

10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я

13 жовтня – День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби та День художника

14 жовтня – День українського козацтва

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози

27 жовтня – День автомобіліста, День української писемності та мови

31 жовтня – Геловін

Свята та пам’ятні дати в листопаді 2024

3 листопада – День працівника соціальної сфери, День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії

4 листопада – День залізничника

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів

8 листопада – Собор архистратига Михаїла

16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку

17 листопада – Міжнародний день студентів

20 листопада – Всесвітній день дитини

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці

22 листопада – День свободи

23 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів

30 листопада – Святого апостола Андрія Первозванного

Свята та пам’ятні дати в грудні 2024

1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня – День обіймів

6 грудня – День Збройних сил України та День святого Миколая

7 грудня – День місцевого самоврядування

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці

12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx сил України

14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

22 грудня – День енергетика

22 грудня – День дипломатичної служби України

25 грудня – Різдво Христове