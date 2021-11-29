29 листопада в Україні усі православні віряни згадують апостола Матвія, одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Апостол Матвій – автор першої книги Нового завіту – Євангелія від Матвія. Книгу, написану арамейською мовою, також називають Євангелієм Церкви.

29 листопада за підтримки ООН відзначається Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Також 29 листопада – Кіберпонеділок (маркетингова назва понеділка, який слідує після Чорної п’ятниці). Це час онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують товари за зниженими цінами, які ви можете придбати, не виходячи із дому.

Іменини 29 листопада

День ангела 29 листопада святкують Матвій, Василь, Іван, Семен, Федір, Віктор, Микола, Михайло, Сергій.

Традиції і прикмети на 29 листопада

29 листопада на Матвія погода завжди була теплою та нагадувала весняну відлигу.

Дощ на Матвія – зима буде теплою та не морозною.

Якщо 29 листопада погода прохолодна – зима буде сніжною.

Часто на Матвія 29 листопада був сильний вітер.

Що не можна робити сьогодні, 29 листопада