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Апостола Матвія: яке свято 29 листопада

29 Листопада 2021, 10:33
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Апостола Матвія: яке свято 29 листопада

29 листопада в Україні усі православні віряни згадують апостола Матвія, одного із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Апостол Матвій – автор першої книги Нового завіту – Євангелія від Матвія. Книгу, написану арамейською мовою, також називають Євангелієм Церкви.

29 листопада за підтримки ООН відзначається Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Також 29 листопада – Кіберпонеділок (маркетингова назва понеділка, який слідує після Чорної п’ятниці). Це час онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують товари за зниженими цінами, які ви можете придбати, не виходячи із дому.

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Іменини 29 листопада

День ангела 29 листопада святкують Матвій, Василь, Іван, Семен, Федір, Віктор, Микола, Михайло, Сергій.

Традиції і прикмети на 29 листопада

29 листопада на Матвія погода завжди була теплою та нагадувала весняну відлигу.

  • Дощ на Матвія – зима буде теплою та не морозною.
  • Якщо 29 листопада погода прохолодна – зима буде сніжною.
  • Часто на Матвія 29 листопада був сильний вітер.

Що не можна робити сьогодні, 29 листопада

  • На Матвія не можна було сідати на стіл.
  • Якщо свистіти у будинку – можуть завестися таргани.
  • Говорити з людиною через поріг – до сварки.
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Теги
релігійне свято , Свято
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