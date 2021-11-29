29 ноября в Украине все православные верующие вспоминают апостола Матфея, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Апостол Матфей — автор первой книги Нового завета — Евангелия от Матфея. Книгу, написанную на арамейском языке, также называют Евангелием Церкви.

29 ноября при поддержке ООН отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.

Также 29 ноября — Киберпонедельник (маркетинговое название понедельника, который следует после Черной пятницы). Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

Именины 29 ноября

День ангела 29 ноября празднуют Матвей, Василий, Иван, Семен, Федор, Виктор, Николай, Михаил, Сергей.

Традиции и приметы на 29 ноября

29 ноября на Матфея погода всегда была теплой и напоминала весеннюю оттепель.

Дождь на Матфея — зима будет теплой и не морозной.

Если 29 ноября погода прохладная — зима будет снежной.

Часто на Матфея 29 ноября был сильный ветер.

Что нельзя делать сегодня, 29 ноября