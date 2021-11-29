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Апостола Матфея: праздник 29 ноября

29 ноября 2021, 10:33
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Апостола Матфея: праздник 29 ноября

29 ноября в Украине все православные верующие вспоминают апостола Матфея, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Апостол Матфей — автор первой книги Нового завета — Евангелия от Матфея. Книгу, написанную на арамейском языке, также называют Евангелием Церкви.

29 ноября при поддержке ООН отмечается Международный день солидарности с палестинским народом.

Также 29 ноября — Киберпонедельник (маркетинговое название понедельника, который следует после Черной пятницы). Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

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Именины 29 ноября

День ангела 29 ноября празднуют Матвей, Василий, Иван, Семен, Федор, Виктор, Николай, Михаил, Сергей.

Традиции и приметы на 29 ноября

29 ноября на Матфея погода всегда была теплой и напоминала весеннюю оттепель.

  • Дождь на Матфея — зима будет теплой и не морозной.
  • Если 29 ноября погода прохладная — зима будет снежной.
  • Часто на Матфея 29 ноября был сильный ветер.

Что нельзя делать сегодня, 29 ноября

  • На Матфея нельзя было садиться на стол.
  • Если свистеть в доме — могут завестись тараканы.
  • Говорить с человеком через порог — к ссоре.
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Теги
релігійне свято , Праздник
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