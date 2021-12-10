Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру в Росії, презентувала нову зимову пісню під назвою ЗанесLo.

У треку виконавиця співає про сильну любов, яку відчуває до чоловіка, проте разом вони більше бути не можуть.

– Это финал нашей последней главы и как теперь жить? – співає Лобода.

Сама виконавиця сказала, що дуже чекала на прем’єру цієї композиції, оскільки це якийсь електричний жучок.

Обкладинка до треку заслуговує на окрему увагу. На ній зображена Лобода, яка без одягу позує лежачи напівобертом. При цьому вона начебто присипана інеєм.

Шанувальники прийшли в захват від нової композиції артистки, зазначивши, що пісня їм подобається вже з перших секунд.

Це хіт, Світлано Сергіївно!

Так подобається з перших секунд!

У Лободи завжди знайдеться пісня під будь-який сезон року та під будь-який настрій.

Дякую, Світлано! Це хіт!

Улюблена пісня кінця 2021 року!

Нарешті дочекалися!

Це не реально! Дякуємо, будемо танцювати!

Ця пісня – кохання з перших фраз і нот.

Прем’єра, яка леденить душу!

Дуже сподобалось. Ця пісня гратиме в мене всю зиму. – Пишуть у коментарях шанувальники.

Раніше Світлана Лобода поділилася відео, на якому продемонструвала свою фігуру. Зірка пройшлася перед камерою в золотому купальнику та халаті під приспів своєї нової пісні ЗанесLo.