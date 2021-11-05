Популярна співачка Світлана Лобода розповіла про обов’язкові пункти в її райдері, а також про дуже важливу для неї людину. Знаменитість поділилася подробицями під час інтерв’ю Маші Єфросініній.

За словами співачки, серед обов’язкових умов є зволожувач повітря. Світлана додала, що у цьому списку також є шкарпетки.

– У райдері ми постійно просимо шкарпетки. У нас велика команда чоловіків, і така вимога вже давно повелася. Організатори часто сміються з цього пункту, але шкарпетки нам часто бувають у нагоді – я їх забираю собі додому, – сміється Лобода.

Співачка також розповіла, що цей вид одягу їй потрібен завжди – вона його не пере, а просто викидає.

Ще один обов’язковий пункт у списку – різноманіття чаю. Співачка віддає перевагу чорному та м’ятному — для неї це необхідність.

– Чорний я п’ю перед концертом, щоб підбадьоритися, а м’ятний — щоб заспокоїтись після виступу, — розповіла про свої ритуали Світлана.

Співачка додала, що за побутовий райдер відповідає її дуже близька людина, адміністратор та помічник – Людочка.

Лобода також поділилася цікавою історією — багато років тому, ця дівчина була її шанувальницею, і приходила на всі знімання з квітами та їжею, годуючи співачку.

– Згодом я взяла цю дівчинку на роботу як адміністратора, і думала, що вона допомагатиме з деякими питаннями. А зараз це людина, без якої я не можу жити. Людочка — це людина, яка розв’язує мої питання. Я її дуже люблю і ціную, – розповіла про свої почуття Світлана.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня співачка з’явилася на подіумі у весільній сукні під марш Мендельсона. Зірка спробувала себе у ролі моделі на показі грузинського модельєра Бічолі Тетрадзе. Варто зауважити, що у показі брали участь не професійні моделі, а музи та подруги дизайнера Бічолі.