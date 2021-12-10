Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, презентовала новую зимнюю песню под названием ЗанесLo.

В треке исполнительница поет о сильной любви, которую испытывает к молодому человеку, однако вместе они больше быть не могут.

— Это финал нашей последней главы и как теперь жить? — поет Лобода.

Сама исполнительница сказала, что очень ждала премьеру этой композиции, поскольку это некий электрический жучок.

Обложка к треку заслуживает отдельного внимания. На ней изображена Лобода, которая без одежды позирует лежа полуоборотом. При этом она будто бы присыпана инеем.

Поклонники пришли в восторге от новой композиции артистки, отметив, что песня им нравится уже с первых секунд.

Это хит, Светлана Сергеевна!

Так нравится с первых секунд!

У Лободы всегда найдется песня под любой сезон года и под любое настроение.

Спасибо, Светлана! Это хит!

Любимая песня уходящего 2021 года!

Наконец-то дождались!

Это нереально! Спасибо, будем танцевать!

Эта песня — любовь с первых фраз и нот.

Леденящая душу премьера!

Очень понравилось. Эта песня будет играть у меня всю зиму. — Пишут в комментариях поклонники.

Ранее Светлана Лобода поделилась видео, на котором продемонстрировала свою фигуру. Звезда прошлась перед камерой в золотом купальнике и халате под припев своей новой песни ЗанесLo.