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Зимний хит: Светлана Лобода представила песню ЗанесLo

10 декабря 2021, 09:41
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Зимний хит: Светлана Лобода представила песню ЗанесLo
Источник: Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, презентовала новую зимнюю песню под названием ЗанесLo.

В треке исполнительница поет о сильной любви, которую испытывает к молодому человеку, однако вместе они больше быть не могут.

— Это финал нашей последней главы и как теперь жить? — поет Лобода.

Сама исполнительница сказала, что очень ждала премьеру этой композиции, поскольку это некий электрический жучок.

Обложка к треку заслуживает отдельного внимания. На ней изображена Лобода, которая без одежды позирует лежа полуоборотом. При этом она будто бы присыпана инеем.

Поклонники пришли в восторге от новой композиции артистки, отметив, что песня им нравится уже с первых секунд.

  • Это хит, Светлана Сергеевна!
  • Так нравится с первых секунд!
  • У Лободы всегда найдется песня под любой сезон года и под любое настроение.
  • Спасибо, Светлана! Это хит!
  • Любимая песня уходящего 2021 года!
  • Наконец-то дождались!
  • Это нереально! Спасибо, будем танцевать!
  • Эта песня — любовь с первых фраз и нот.
  • Леденящая душу премьера! 
  • Очень понравилось. Эта песня будет играть у меня всю зиму. — Пишут в комментариях поклонники.
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Ранее Светлана Лобода поделилась видео, на котором продемонстрировала свою фигуру. Звезда прошлась перед камерой в золотом купальнике и халате под припев своей новой песни ЗанесLo.

Теги
Песня , Прем’єра , Светлана Лобода
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