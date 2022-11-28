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З’явився бойфренд? Ксенія Мішина натякнула, що більше не самотня

28 Листопада 2022, 14:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина натякнула, що більше не самотня.

В Instagram артистка оприлюднила фото сніданку, під яким дала зрозуміти, що приготувала вона його не тільки синові Платону, з яким живе. Мішина зазначила, що страва для “своїх чоловіків”.

– А ще млинці з сиром вранці для моїх чоловіків, – загадково написала Ксенія.

Ксенія Мішина

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Можливо, таким чином акторка натякнула, що знайшла з кимось щастя і навіть з’їхалася.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповідала, що у неї з’явився таємничий залицяльник. Чоловік запросив зірку на побачення, прикрасивши її автомобіль квітами і повітряними кулями.

До слова, на зустріч із незнайомцем Мішина пішла, проте особистість загадкового бойфренда не розкрила.

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