Актриса Ксения Мишина намекнула, что больше не одинока.

В Instagram артистка обнародовала фото завтрака, под которым дала понять, что приготовила она его не только сыну Платону, с которым живет. Мишина отметила, что блюдо для “своих мужчин”.

— А еще блинчики с сыром утром для моих мужчин, — загадочно написала Ксения.

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Возможно, таким образом актриса намекнула, что обрела с кем-то счастье и даже съехалась.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что у нее появился таинственный ухажер. Мужчина пригласил звезду на свидание, украсив ее автомобиль цветами и воздушными шарами.

К слову, на встречу с незнакомцем Мишина пошла, однако личность загадочного бойфренда раскрывать не стала.