Акторка Ксенія Мішина показала розкішне побачення з таємничим незнайомцем, який закидав її незвичайними подарунками.

В Instagram Ксенія поділилася з підписниками, що все таки вирішила зустрітися з шанувальником, який запросив її на побачення, прикріпивши записку на авто.

Зустріч відбулася в одному з київських закладів. На Мішину чекав прикрашений вогнями затишний зал. Один стіл був сервірований і на ньому горіли свічки, на другому стояв великий букет троянд.

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Самого чоловіка Ксенія не стала показувати, але зазначила, що побачення пройшло чудово.

– Я сподіваюся на ваше розуміння, зараз мені не хочеться виносити це далі в публічний простір. Всім, хто написав мені хороші слова, мені дуже приємна ваша підтримка, дякую, – написала акторка.

Раніше ми писали про те, що Ксенія Мішина розповіла про оригінальний сюрприз від загадкового чоловіка. Крім того, що він запискою запросив її на побачення, так ще й прикрасив автомобіль акторки квітами і повітряними кулями.

Для Мішиної це було несподіванкою, коли вона прийшла в паркінг і побачила свій Jaguar.