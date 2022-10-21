Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Свічки, вогні і букет троянд: Ксенія Мішина сходила на побачення з незнайомцем

21 Жовтня 2022, 17:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Свічки, вогні і букет троянд: Ксенія Мішина сходила на побачення з незнайомцем
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина показала розкішне побачення з таємничим незнайомцем, який закидав її незвичайними подарунками.

В Instagram Ксенія поділилася з підписниками, що все таки вирішила зустрітися з шанувальником, який запросив її на побачення, прикріпивши записку на авто.

Зустріч відбулася в одному з київських закладів. На Мішину чекав прикрашений вогнями затишний зал. Один стіл був сервірований і на ньому горіли свічки, на другому стояв великий букет троянд.

Зараз дивляться

Самого чоловіка Ксенія не стала показувати, але зазначила, що побачення пройшло чудово.

– Я сподіваюся на ваше розуміння, зараз мені не хочеться виносити це далі в публічний простір. Всім, хто написав мені хороші слова, мені дуже приємна ваша підтримка, дякую, – написала акторка.

Раніше ми писали про те, що Ксенія Мішина розповіла про оригінальний сюрприз від загадкового чоловіка. Крім того, що він запискою запросив її на побачення, так ще й прикрасив автомобіль акторки квітами і повітряними кулями.

Для Мішиної це було несподіванкою, коли вона прийшла в паркінг і побачила свій Jaguar.

Читайте також:
Ксенія МішинаПлатон готовий стати старшим братом: Ксенія Мішина заговорила про поповнення

Теги
Ксенія Мішина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь